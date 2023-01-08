https://ria.ru/20230108/pushkov-1843438561.html

Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине

Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине - РИА Новости, 08.01.2023

Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине

Сенатор Алексей Пушков высмеял в своем Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия, техники и... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T03:49

2023-01-08T03:49

2023-01-08T10:49

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в своем Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия, техники и кредитов.Ранее экс-госсекретарь Госдепа Кондолиза Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс опубликовали совместную статью в газете Washington Post, в которой говорится, что украинская экономика находится в руинах, а военный потенциал почти полностью зависит от западной помощи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кондолиза райс, алексей пушков, генри киссинджер, сша, украина, россия, государственный департамент сша, министерство обороны сша