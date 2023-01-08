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Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
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Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине
Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине
Сенатор Алексей Пушков высмеял в своем Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия, техники и... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T03:49
2023-01-08T10:49
в мире
кондолиза райс
алексей пушков
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в своем Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия, техники и кредитов.Ранее экс-госсекретарь Госдепа Кондолиза Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс опубликовали совместную статью в газете Washington Post, в которой говорится, что украинская экономика находится в руинах, а военный потенциал почти полностью зависит от западной помощи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, кондолиза райс, алексей пушков, генри киссинджер, сша, украина, россия, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Кондолиза Райс, Алексей Пушков, Генри Киссинджер, США, Украина, Россия, Государственный департамент США, Министерство обороны США
03:49 08.01.2023 (обновлено: 10:49 08.01.2023)
 
Пушков ответил на заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине

Сенатор Пушков назвал заявление Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО банальным

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в своем Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия, техники и кредитов.

"Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что военный потенциал и экономика Украины почти полностью зависят от США. Написала об этом в "Вашингтон пост". А что, для кого-то это тайна? Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да", — написал Пушков.

Ранее экс-госсекретарь Госдепа Кондолиза Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс опубликовали совместную статью в газете Washington Post, в которой говорится, что украинская экономика находится в руинах, а военный потенциал почти полностью зависит от западной помощи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
01:30
Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине
 
В миреКондолиза РайсАлексей ПушковГенри КиссинджерСШАУкраинаРоссияГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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