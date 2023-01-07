20:01 07.01.2023 (обновлено: 23:52 07.01.2023)
Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что ВСУ полностью зависят от НАТО
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат возле Марьинки
© AP Photo / Libkos
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington Post экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
"Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России", — говорится в статье.
По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.