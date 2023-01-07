https://ria.ru/20230107/rays-1843416983.html

Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины

Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины - РИА Новости, 07.01.2023

Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины

Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:01

2023-01-07T20:01

2023-01-07T23:52

в мире

кондолиза райс

роберт гейтс

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington Post экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс."Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России", — говорится в статье.По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230107/germaniya-1843407044.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843396249.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, кондолиза райс, роберт гейтс, украина, сша, вооруженные силы украины