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Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины - РИА Новости, 07.01.2023
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Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины
Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины - РИА Новости, 07.01.2023
Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины
Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:01
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в мире
кондолиза райс
роберт гейтс
украина
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington Post экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс."Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России", — говорится в статье.По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230107/germaniya-1843407044.html
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в мире, кондолиза райс, роберт гейтс, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Кондолиза Райс, Роберт Гейтс, Украина, США, Вооруженные силы Украины
20:01 07.01.2023 (обновлено: 23:52 07.01.2023)
 
Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что ВСУ полностью зависят от НАТО

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат возле Марьинки
Украинский солдат возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Libkos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington Post экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
"Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России", — говорится в статье.
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По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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В миреКондолиза РайсРоберт ГейтсУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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