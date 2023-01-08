https://ria.ru/20230108/podrostki-1843546456.html

"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ

"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023

"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ

С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T23:22

2023-01-08T23:22

2023-01-08T23:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

луганская народная республика

киев

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838239367_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_bfe1d66622c8664f62da609d7a638eb9.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе подростки, проходившие обучение в украинских военно-патриотических лагерях, сообщила журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военнослужащие и иностранные инструкторы в рамках украинской военно-патриотической игры обучали детей азам диверсионной деятельности. "На данный момент на территории ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик – ред.) было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру "Сокiл" ("Джура") в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники", - рассказала военнослужащая.

https://ria.ru/20230108/deti-1843535716.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика, в мире, луганская народная республика, киев, дети