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"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/podrostki-1843546456.html
"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ
"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023
"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ
С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T23:22
2023-01-08T23:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
луганская народная республика
киев
дети
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе подростки, проходившие обучение в украинских военно-патриотических лагерях, сообщила журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военнослужащие и иностранные инструкторы в рамках украинской военно-патриотической игры обучали детей азам диверсионной деятельности. "На данный момент на территории ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик – ред.) было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру "Сокiл" ("Джура") в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники", - рассказала военнослужащая.
https://ria.ru/20230108/deti-1843535716.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, в мире, луганская народная республика, киев, дети
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Дети
23:22 08.01.2023 (обновлено: 23:56 08.01.2023)
 
"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ

Военные ЛНР: некоторые задержанные корректировщики прошли детские патриотические лагеря

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе подростки, проходившие обучение в украинских военно-патриотических лагерях, сообщила журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.
Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военнослужащие и иностранные инструкторы в рамках украинской военно-патриотической игры обучали детей азам диверсионной деятельности.
"На данный момент на территории ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик – ред.) было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру "Сокiл" ("Джура") в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники", - рассказала военнослужащая.
Дети в военизированном детском лагере на Украине - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 21:54Специальная военная операция на Украине
В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевДети
 
 
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