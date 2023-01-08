23:22 08.01.2023 (обновлено: 23:56 08.01.2023)
"Передавала координаты": в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ
Военные ЛНР: некоторые задержанные корректировщики прошли детские патриотические лагеря
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе подростки, проходившие обучение в украинских военно-патриотических лагерях, сообщила журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.
Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военнослужащие и иностранные инструкторы в рамках украинской военно-патриотической игры обучали детей азам диверсионной деятельности.
"На данный момент на территории ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик – ред.) было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру "Сокiл" ("Джура") в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники", - рассказала военнослужащая.