https://ria.ru/20230108/pasport-1843539516.html

Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан

Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан - РИА Новости, 08.01.2023

Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал идею аннулировать паспорта выступающих против РФ граждан, по его словам, аннуляция... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T22:34

2023-01-08T22:34

2023-01-08T23:52

андрей клишас

евгений попов

артур смольянинов

россия

украина

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал идею аннулировать паспорта выступающих против РФ граждан, по его словам, аннуляция паспорта не приведет к потери прав гражданином. В воскресенье депутат Госдумы Евгений Попов на фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова написал в телеграм-канале, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении выступающих против России граждан, по его словам, одним из вариантов могло бы стать аннулирование российского паспорта (не гражданства). "Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан", - написал Клишас в телеграм-канале. Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

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Евгения Нефедова

андрей клишас, евгений попов, артур смольянинов, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф