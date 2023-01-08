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Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан
Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан - РИА Новости, 08.01.2023
Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал идею аннулировать паспорта выступающих против РФ граждан, по его словам, аннуляция... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T22:34
2023-01-08T22:34
2023-01-08T23:52
андрей клишас
евгений попов
артур смольянинов
россия
украина
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал идею аннулировать паспорта выступающих против РФ граждан, по его словам, аннуляция паспорта не приведет к потери прав гражданином. В воскресенье депутат Госдумы Евгений Попов на фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова написал в телеграм-канале, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении выступающих против России граждан, по его словам, одним из вариантов могло бы стать аннулирование российского паспорта (не гражданства). "Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан", - написал Клишас в телеграм-канале. Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
https://ria.ru/20230108/klishas-1843466244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, евгений попов, артур смольянинов, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф
Андрей Клишас, Евгений Попов, Артур Смольянинов, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
22:34 08.01.2023 (обновлено: 23:52 08.01.2023)
Клишас призвал не соревноваться с Киевом в способах нарушения прав граждан
Клишас: россиянин с аннулированным паспортом остается гражданином страны
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал
идею аннулировать паспорта выступающих против РФ граждан, по его словам, аннуляция паспорта не приведет к потери прав гражданином.
В воскресенье депутат Госдумы Евгений Попов на фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова написал в телеграм-канале, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении выступающих против России граждан, по его словам, одним из вариантов могло бы стать аннулирование российского паспорта (не гражданства).
"Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан", - написал Клишас в телеграм-канале.
Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".