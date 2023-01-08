https://ria.ru/20230108/papa-1843435287.html

Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине

Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.01.2023

Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине

Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T01:42

2023-01-08T01:42

2023-01-08T09:18

специальная военная операция на украине

россия

папа римский

украина

рождество христово

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Севастьянов рассказал, что папа Франциск, по его словам, молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.

https://ria.ru/20230104/prorochestva-1843007300.html

россия

украина

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россия, папа римский, украина, рождество христово, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), в мире