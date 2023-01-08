https://ria.ru/20230108/papa-1843435287.html
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине
Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T01:42
2023-01-08T01:42
2023-01-08T09:18
специальная военная операция на украине
россия
папа римский
украина
рождество христово
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Севастьянов рассказал, что папа Франциск, по его словам, молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.
https://ria.ru/20230104/prorochestva-1843007300.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Папа Римский, Украина, Рождество Христово, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
01:42 08.01.2023 (обновлено: 09:18 08.01.2023)
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине
Леонид Севастьянов: папа римский надеется, что прекращение огня на Украине продлят