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Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/papa-1843435287.html
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине
Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T01:42
2023-01-08T09:18
специальная военная операция на украине
россия
папа римский
украина
рождество христово
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Севастьянов рассказал, что папа Франциск, по его словам, молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.
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россия, папа римский, украина, рождество христово, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Папа Римский, Украина, Рождество Христово, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
01:42 08.01.2023 (обновлено: 09:18 08.01.2023)
 
Папа римский надеется на продление прекращения огня на Украине

Леонид Севастьянов: папа римский надеется, что прекращение огня на Украине продлят

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв РИА Новости. Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24:00", — сказал он, добавив, что созванивался с папой.

Севастьянов рассказал, что папа Франциск, по его словам, молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.
Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.
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