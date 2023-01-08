https://ria.ru/20230108/orientiry-1843460235.html

В Совфеде западные ориентиры назвали неприемлемыми для России

В Совфеде западные ориентиры назвали неприемлемыми для России - РИА Новости, 08.01.2023

В Совфеде западные ориентиры назвали неприемлемыми для России

Западные общественно-политические и морально-нравственные ориентиры неприемлемы для суверенной России, считает зампред комитета Совфеда по международным делам... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:33

2023-01-08T10:33

2023-01-08T10:33

андрей климов

россия

северная америка

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Западные общественно-политические и морально-нравственные ориентиры неприемлемы для суверенной России, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. "Пора и нам окончательно прощаться с вестернизацией в собственных головах. Речь не об отказе от подлинных достижений европейской культуры, от любых контактов с живущими к западу от границ РФ или в Северной Америке. Речь о том, что западные общественно-политические и морально-нравственные ориентиры, давно отклонившиеся от классических основ и критериев развития самой европейской цивилизации, неприемлемы для суверенной России, традиций и ценностей нашего многонационального народа, его устойчивого развития", - написал он в своем телеграм-канале. Климов заявил, что лишь "закоренелые лжецы или безмозглые натофилы могут отрицать очевидное теперь - многолетние приготовления провашингтонского Запада к штурму государства российского вылились в 2022 в вооруженную агрессию Североатлантического блока против РФ". "К исходу 2022 стало ясно - Россия выдержала самую масштабную в новейшей истории тотальную гибридную атаку и переходит в контрнаступление. Почти весь вненатовский мир отказался от участия в русофобском крестовом походе и всё более осознает конец эпохи вестернизации, а вместе с ней и монополии западных неоколонизаторов на земную власть", - заявил российский сенатор. "Да, некоторым, используя образ А. Чехова, придётся выдавливать из себя по каплям токсины западного неолиберализма и прочих упаднических практик, ведущих Человечество в ещё одно рабство, а в итоге - в исторический тупик или рукотворный Армагеддон. Третьего не дано!"- заключил Климов.

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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андрей климов, россия, северная америка, совет федерации рф