https://ria.ru/20230108/krym-1843454317.html

В Крыму назвали имущественные претензии Киева высосанными из пальца

В Крыму назвали имущественные претензии Киева высосанными из пальца - РИА Новости, 08.01.2023

В Крыму назвали имущественные претензии Киева высосанными из пальца

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал высосанными из пальца имущественные претензии киевских властей в отношении Крыма, у российского региона... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:45

2023-01-08T09:45

2023-01-08T09:45

специальная военная операция на украине

владимир константинов

украина

россия

михаил подоляк

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал высосанными из пальца имущественные претензии киевских властей в отношении Крыма, у российского региона к нынешним украинским руководителям есть свой – законный и обоснованный - счет. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия для завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО". "Крым уже имеет обоснованный счет к Киеву за грабеж нашей земли, длившийся годами, за ущерб, нанесенный нам санкциями и блокадами, террористическими актами. Думаю, республики Донбасса смогут предъявить остаткам Украины не менее масштабный счет. Наверняка найдутся претензии и у других территорий, которые успеют выйти из состава этого несостоявшегося государства. Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, потому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями", - сказал Константинов РИА Новости. По мнению главы парламента Крыма, когда Москва говорит о готовности к переговорам, "это адресовано явно не марионеткам, а их кукловодам". "А потому не важно, с чьих-то слов марионетки выдвигают какие-то "условия" или они несут отсебятину. Они к дипломатической фазе данного конфликта никакого отношения не имеют. А вот в качестве ответчиков по нашим требованиям они обязательно будут", - отметил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно.

https://ria.ru/20230105/trebovaniya-1843162492.html

https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир константинов, украина, россия, михаил подоляк, республика крым