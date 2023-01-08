https://ria.ru/20230108/koreya-1843446353.html

Южная Корея может купить у Израиля систему слежения за воздушными объектами

Южная Корея может купить у Израиля систему слежения за воздушными объектами - РИА Новости, 08.01.2023

Южная Корея может купить у Израиля систему слежения за воздушными объектами

Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы слежения за воздушными объектами Sky Spotter в рамках усилий по укреплению... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:40

2023-01-08T08:40

2023-01-08T08:40

в мире

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

корейский полуостров

израиль

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СЕУЛ, 8 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы слежения за воздушными объектами Sky Spotter в рамках усилий по укреплению оборонных возможностей для противостояния беспилотникам КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник среди военных. По словам источника агентства, южнокорейские военные рассматривают возможность приобретения системы Sky Spotter израильской компании Rafael Advanced Defense Systems для усиления своих оборонных возможностей после того, как пять северокорейских беспилотников проникли в ее воздушное пространство в конце декабря. Система Sky Spotter предназначена для раннего обнаружения и отслеживания воздушных объектов, включая беспилотные летательные аппараты, а также воздушные шары и воздушных змеев, которые используются для террористических атак. На сайте производителя отмечается, что система способна отслеживать несколько объектов сразу, даже тех, что обладают функционалом скрытности. В Сеуле планируют в ближайшие недели рассмотреть эффективность системы в возможном противодействии беспилотникам КНДР, особенно в сравнении с другими радарами и тепловизионными устройствами наблюдения, и решить, следует ли официально запрашивать покупку Sky Spotter. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба. Позже стало известно, что один из дронов даже ненадолго проник в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Южной Кореи в центральной части Сеула и мог, теоретически, провести там съемку.

https://ria.ru/20221230/raketa-1842470139.html

https://ria.ru/20221227/bpla-1841625594.html

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

корейский полуостров

израиль

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сеул, кндр (северная корея), корейский полуостров, израиль