11:21 08.01.2023 (обновлено: 12:59 08.01.2023)
Клишас призвал игнорирующих конституцию политиков покинуть посты
Клишас призвал игнорирующих Конституцию России политиков покинуть посты в органах власти
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Политики, призывающие игнорировать конституционные нормы, должны покинуть занимаемые посты в конституционных органах России, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее он вступал в заочную дискуссию о нормах конституции с выдвигавшими идеи конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд СВО, назвав такое предложение антиконституционным и в силу этого нереализуемым.
"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны", — написал Клишас в своем телеграм-канале.
В данном случае он не привел конкретных имен политиков, однако цитата про "игру по правилам" отсылает к недавнему посту в телеграм-канале депутата Госдумы Олега Морозова, призвавшего задуматься о возможности лишать гражданства или о судебном многолетнем запрете на въезд в Россию для россиян, критикующих СВО или открыто поддерживающих антироссийскую позицию киевских властей.
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