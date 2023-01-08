https://ria.ru/20230108/khasavyurt-1843439275.html

В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке

В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке - РИА Новости, 08.01.2023

В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке

Открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте, которое началось после взрыва газа, ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T04:17

2023-01-08T04:17

2023-01-08T09:04

происшествия

хасавюрт

республика дагестан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843446874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08cf793c65f5ae816e46ff8d0723cdab.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте, которое началось после взрыва газа, ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Дагестану. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Предварительно, пострадали три человека, все в состоянии легкой степени тяжести. "В 2.41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла... В 2.55 пожар локализован. 3.07 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Причины взрыва уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлечены 28 человек и девять единиц техники, в том числе от ГУМЧС по региону 12 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20230107/pozhar-1843400230.html

хасавюрт

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы. 2023-01-08T04:17 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хасавюрт, республика дагестан, россия