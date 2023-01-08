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В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке - РИА Новости, 08.01.2023
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В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке - РИА Новости, 08.01.2023
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
Открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте, которое началось после взрыва газа, ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T04:17
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происшествия
хасавюрт
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте, которое началось после взрыва газа, ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Дагестану. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Предварительно, пострадали три человека, все в состоянии легкой степени тяжести. "В 2.41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла... В 2.55 пожар локализован. 3.07 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Причины взрыва уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлечены 28 человек и девять единиц техники, в том числе от ГУМЧС по региону 12 человек и четыре единицы техники.
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353
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353
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Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы.
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происшествия, хасавюрт, республика дагестан, россия
Происшествия, Хасавюрт, Республика Дагестан, Россия
04:17 08.01.2023 (обновлено: 09:04 08.01.2023)
 
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке

ГУМЧС по Дагестану: спасатели ликвидировали открытое горение в пятиэтажке в Хасавюрте

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте, которое началось после взрыва газа, ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Дагестану.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Предварительно, пострадали три человека, все в состоянии легкой степени тяжести.
"В 2.41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла... В 2.55 пожар локализован. 3.07 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Причины взрыва уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлечены 28 человек и девять единиц техники, в том числе от ГУМЧС по региону 12 человек и четыре единицы техники.
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