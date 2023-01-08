https://ria.ru/20230108/germaniya-1843478347.html

В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 08.01.2023

В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:59

2023-01-08T12:59

2023-01-08T12:59

в мире

германия

дюссельдорф

мюнстер

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера. Уточняется, что по решению суда в Кастроп-Раукселе в земле Северный Рейн-Вестфалия прошел обыск в жилище 32-летнего обвиняемого, который является гражданином Ирана. Его подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства", он, предположительно, приобрел цианид и рицин для нападения, мотивированного исламистами. Иранец, а также еще один человек взяты под стражу, улики изъяты и сейчас анализируются. Уточняется, что решение об аресте будет принято позднее. За подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, в Германии грозит тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет.

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836873704.html

германия

дюссельдорф

мюнстер

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, дюссельдорф, мюнстер