В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Двух подозреваемых в подготовке теракта с применением цианида и рицина задержали в ФРГ
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера.
Уточняется, что по решению суда в Кастроп-Раукселе в земле Северный Рейн-Вестфалия прошел обыск в жилище 32-летнего обвиняемого, который является гражданином Ирана.
Его подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства", он, предположительно, приобрел цианид и рицин для нападения, мотивированного исламистами.
Иранец, а также еще один человек взяты под стражу, улики изъяты и сейчас анализируются. Уточняется, что решение об аресте будет принято позднее.
За подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, в Германии грозит тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет.
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