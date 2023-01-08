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В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 08.01.2023
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В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 08.01.2023
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:59
2023-01-08T12:59
в мире
германия
дюссельдорф
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера. Уточняется, что по решению суда в Кастроп-Раукселе в земле Северный Рейн-Вестфалия прошел обыск в жилище 32-летнего обвиняемого, который является гражданином Ирана. Его подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства", он, предположительно, приобрел цианид и рицин для нападения, мотивированного исламистами. Иранец, а также еще один человек взяты под стражу, улики изъяты и сейчас анализируются. Уточняется, что решение об аресте будет принято позднее. За подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, в Германии грозит тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет.
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в мире, германия, дюссельдорф, мюнстер
В мире, Германия, Дюссельдорф, Мюнстер
12:59 08.01.2023
 
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Двух подозреваемых в подготовке теракта с применением цианида и рицина задержали в ФРГ

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера.
Уточняется, что по решению суда в Кастроп-Раукселе в земле Северный Рейн-Вестфалия прошел обыск в жилище 32-летнего обвиняемого, который является гражданином Ирана.
Его подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства", он, предположительно, приобрел цианид и рицин для нападения, мотивированного исламистами.
Иранец, а также еще один человек взяты под стражу, улики изъяты и сейчас анализируются. Уточняется, что решение об аресте будет принято позднее.
За подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, в Германии грозит тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет.
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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