https://ria.ru/20230108/eritreya-1843455375.html

В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать

В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать - РИА Новости, 08.01.2023

В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать

Сотрудничество России и Эритреи в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в культуре будет возрастать и укрепляться, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:53

2023-01-08T09:53

2023-01-08T10:38

россия

эритрея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843454050_0:83:1083:692_1920x0_80_0_0_633652f09e3ee557156dbbd3c9c52129.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и Эритреи в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в культуре будет возрастать и укрепляться, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. "Политические отношения с Россией все эти годы были неплохие, на международной арене тоже поддерживали друг друга. Но сейчас особенно будет возрастать и укрепляться наше сотрудничество не только в военной сфере, но и в политической, экономической, в гуманитарной области, в торговле и в культуре", - заявил он. Ранее посол Эритреи заявил в интервью РИА Новости, что его страна намерена углублять сотрудничество с РФ в военно-технической области и в сфере геологоразведки. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20230108/sevastopol-1843439570.html

россия

эритрея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, эритрея, в мире