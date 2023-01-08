https://ria.ru/20230108/eritreya-1843455375.html
В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать
В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать - РИА Новости, 08.01.2023
В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать
Сотрудничество России и Эритреи в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в культуре будет возрастать и укрепляться, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:53
2023-01-08T09:53
2023-01-08T10:38
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и Эритреи в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в культуре будет возрастать и укрепляться, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. "Политические отношения с Россией все эти годы были неплохие, на международной арене тоже поддерживали друг друга. Но сейчас особенно будет возрастать и укрепляться наше сотрудничество не только в военной сфере, но и в политической, экономической, в гуманитарной области, в торговле и в культуре", - заявил он. Ранее посол Эритреи заявил в интервью РИА Новости, что его страна намерена углублять сотрудничество с РФ в военно-технической области и в сфере геологоразведки. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, эритрея, в мире
09:53 08.01.2023 (обновлено: 10:38 08.01.2023)
В Эритрее считают, что сотрудничество с Россией будет возрастать
Посол Эритреи считает, что сотрудничество с Россией во всех сферах будет возрастать
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и Эритреи в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в культуре будет возрастать и укрепляться, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай.
"Политические отношения с Россией все эти годы были неплохие, на международной арене тоже поддерживали друг друга. Но сейчас особенно будет возрастать и укрепляться наше сотрудничество не только в военной сфере, но и в политической, экономической, в гуманитарной области, в торговле и в культуре", - заявил он.
Ранее посол Эритреи заявил в интервью РИА Новости, что его страна намерена углублять сотрудничество с РФ в военно-технической области и в сфере геологоразведки.