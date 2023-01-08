https://ria.ru/20230108/eritreya-1843448953.html
Россия могла бы сыграть большую роль в нефтедобыче в Эритрее, заявил посол
Россия могла бы сыграть большую роль в нефтедобыче в Эритрее, заявил посол - РИА Новости, 08.01.2023
Россия могла бы сыграть большую роль в нефтедобыче в Эритрее, заявил посол
Россия могла бы сыграть большую роль в разведке полезных ископаемых и нефтедобыче в Эритрее, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:04
2023-01-08T09:04
2023-01-08T10:38
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия могла бы сыграть большую роль в разведке полезных ископаемых и нефтедобыче в Эритрее, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай.Он пояснил, что в прошлом веке при поддержке СССР в Эритрее был построен нефтеперерабатывающий завод, однако сейчас он уже вышел из строя и восстановлению не подлежит."А новый построить – я думаю, Россия будет нам помогать искать нефть, мы уверены, что у нас должна быть нефть – у всех соседей есть нефть. В Эфиопии, в Судане есть. Почему Бог бы не дал Эритрее?" - отметил посол.При этом он добавил, что нефтедобыча сейчас не является приоритетом для страны."Сейчас главное – развивать сельское хозяйство, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых", - подчеркнул дипломат.Он пояснил, что в стране, помимо золота и нефти, есть залежи меди и цинка."Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас", - заключил Цеггай.Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
https://ria.ru/20230103/afrika-1842913372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эритрея, ссср
В мире, Россия, Эритрея, СССР
09:04 08.01.2023 (обновлено: 10:38 08.01.2023)
Россия могла бы сыграть большую роль в нефтедобыче в Эритрее, заявил посол
Посол в Москве: Россия могла бы сыграть большую роль в нефтедобыче в Эритрее
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия могла бы сыграть большую роль в разведке полезных ископаемых и нефтедобыче в Эритрее, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай.
Он пояснил, что в прошлом веке при поддержке СССР
в Эритрее был построен нефтеперерабатывающий завод, однако сейчас он уже вышел из строя и восстановлению не подлежит.
"А новый построить – я думаю, Россия будет нам помогать искать нефть, мы уверены, что у нас должна быть нефть – у всех соседей есть нефть. В Эфиопии
, в Судане
есть. Почему Бог бы не дал Эритрее?" - отметил посол.
При этом он добавил, что нефтедобыча сейчас не является приоритетом для страны.
"Сейчас главное – развивать сельское хозяйство, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых", - подчеркнул дипломат.
Он пояснил, что в стране, помимо золота и нефти, есть залежи меди и цинка.
"Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас", - заключил Цеггай.