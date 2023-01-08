https://ria.ru/20230108/dnr-1843432962.html

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T00:42

2023-01-08T00:42

2023-01-08T00:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

сцкк

украина

владимир зеленский

сергей шойгу

владимир путин

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. В общей сложности Украина применила 178 боеприпасов, уточнили в ведомстве.Отмечается, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843432716.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, происшествия