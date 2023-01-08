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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/dnr-1843432962.html
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T00:42
2023-01-08T00:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
сцкк
украина
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. В общей сложности Украина применила 178 боеприпасов, уточнили в ведомстве.Отмечается, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843432716.html
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донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Происшествия
00:42 08.01.2023 (обновлено: 00:49 08.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 178 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОбстрел Петровского района Донецка
Обстрел Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обстрел Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра", — говорится в заявлении.

В общей сложности Украина применила 178 боеприпасов, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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