https://ria.ru/20230108/bort-1843544962.html

В Самарскую область прибыл второй борт с раненными в Макеевке военными

В Самарскую область прибыл второй борт с раненными в Макеевке военными - РИА Новости, 08.01.2023

В Самарскую область прибыл второй борт с раненными в Макеевке военными

Второй борт с раненными в Макеевке военнослужащими из Самарской области прибыл в регион, они продолжат лечение в местном госпитале, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T23:11

2023-01-08T23:11

2023-01-08T23:11

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

макеевка

москва

самарская область

вооруженные силы рф

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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Второй борт с раненными в Макеевке военнослужащими из Самарской области прибыл в регион, они продолжат лечение в местном госпитале, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Число погибших в Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины российских военных после разбора завалов увеличилось до 89, в том числе погиб заместитель командира полка, сообщил ранее первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Азаров проинформировал, что в Макеевке среди погибших и раненых есть жители региона. Ранее часть пострадавших перевели из ростовского госпиталя в самарский. "Сегодня встретили второй рейс с земляками, которые продолжат лечение в нашем госпитале. Дома и стены помогают, что для парней и их близких очень важно", - написал Азаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что часть раненых переведена в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. "По мере того, как врачи дадут разрешение, будем и дальше отправлять парней к нам в самарский госпиталь, о чем договорились в Москве на встрече с руководством Минобороны. Понимаю ваши переживания и вопросы по поводу того, где и как разместили военнослужащих. Необходимую информацию по каждому человеку будем совместно с военкоматами доводить до родственников", - отметил Азаров. Кроме того, по его словам, потерявшим вещи во время обстрела Макеевки военнослужащим доставили дополнительную экипировку. "Сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым, от региона, если потребуется, будем и дальше помогать армии, как это делаем с первых дней СВО", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230108/makeevka-1843503195.html

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843516370.html

макеевка

москва

самарская область

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дмитрий азаров, макеевка, москва, самарская область, вооруженные силы рф