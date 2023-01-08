В Самарскую область прибыл второй борт с раненными в Макеевке военными
Губернатор Азаров: в Самарскую область прибыл второй борт с раненными в Макеевке военными
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Второй борт с раненными в Макеевке военнослужащими из Самарской области прибыл в регион, они продолжат лечение в местном госпитале, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Число погибших в Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины российских военных после разбора завалов увеличилось до 89, в том числе погиб заместитель командира полка, сообщил ранее первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Азаров проинформировал, что в Макеевке среди погибших и раненых есть жители региона. Ранее часть пострадавших перевели из ростовского госпиталя в самарский.
"Сегодня встретили второй рейс с земляками, которые продолжат лечение в нашем госпитале. Дома и стены помогают, что для парней и их близких очень важно", - написал Азаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что часть раненых переведена в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. "По мере того, как врачи дадут разрешение, будем и дальше отправлять парней к нам в самарский госпиталь, о чем договорились в Москве на встрече с руководством Минобороны. Понимаю ваши переживания и вопросы по поводу того, где и как разместили военнослужащих. Необходимую информацию по каждому человеку будем совместно с военкоматами доводить до родственников", - отметил Азаров.
Кроме того, по его словам, потерявшим вещи во время обстрела Макеевки военнослужащим доставили дополнительную экипировку. "Сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым, от региона, если потребуется, будем и дальше помогать армии, как это делаем с первых дней СВО", - добавил губернатор.