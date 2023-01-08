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Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота - РИА Новости, 09.01.2023
Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве на фоне беспорядков в столице, которые он назвал попыткой... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-08T23:59
2023-01-08T23:59
2023-01-09T04:42
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альберто фернандес
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве на фоне беспорядков в столице, которые он назвал попыткой государственного переворота. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с однодневным рабочим визитом в Сан-Паулу, его прибытие в столицу ожидается вечером в воскресенье. "Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал Фернандес в своем блоге в Twitter. Фернандес как президент страны, председательствующей в СЕЛАК и Меркосур, призвал участников организаций совместно противодействовать антидемократическим процессам в Бразилии. С критикой беспорядков и поддержкой нового бразильского правительства также выступили власти Мексики и Колумбии. Президент Колумбии Петро назвал захват административных зданий "ударом фашизма" и призвал к реакции Организации Американских Государств.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альберто фернандес, жаир болсонару, бразилия, колумбия, аргентина, twitter, селак, организация американских государств, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Альберто Фернандес, Жаир Болсонару, Бразилия, Колумбия, Аргентина, Twitter, СЕЛАК, Организация американских государств, Захват правительственных зданий в Бразилии
23:59 08.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
Президент Аргентины Фернандес назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости.
Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил
поддержку президенту Бразилии Луле да Силве на фоне беспорядков в столице, которые он назвал попыткой государственного переворота.
Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с однодневным рабочим визитом в Сан-Паулу, его прибытие в столицу ожидается вечером в воскресенье.
"Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал Фернандес в своем блоге в Twitter.
Фернандес как президент страны, председательствующей в СЕЛАК и Меркосур, призвал участников организаций совместно противодействовать антидемократическим процессам в Бразилии.
С критикой беспорядков и поддержкой нового бразильского правительства также выступили власти Мексики и Колумбии. Президент Колумбии Петро назвал захват административных зданий "ударом фашизма" и призвал к реакции Организации Американских Государств.