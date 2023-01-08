https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843549438.html

Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота

Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота - РИА Новости, 09.01.2023

Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота

Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве на фоне беспорядков в столице, которые он назвал попыткой... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-08T23:59

2023-01-08T23:59

2023-01-09T04:42

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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве на фоне беспорядков в столице, которые он назвал попыткой государственного переворота. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с однодневным рабочим визитом в Сан-Паулу, его прибытие в столицу ожидается вечером в воскресенье. "Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал Фернандес в своем блоге в Twitter. Фернандес как президент страны, председательствующей в СЕЛАК и Меркосур, призвал участников организаций совместно противодействовать антидемократическим процессам в Бразилии. С критикой беспорядков и поддержкой нового бразильского правительства также выступили власти Мексики и Колумбии. Президент Колумбии Петро назвал захват административных зданий "ударом фашизма" и призвал к реакции Организации Американских Государств.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, альберто фернандес, жаир болсонару, бразилия, колумбия, аргентина, twitter, селак, организация американских государств, захват правительственных зданий в бразилии