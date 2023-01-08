23:49 08.01.2023 (обновлено: 23:55 08.01.2023)
Президент Колумбии назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма
Президент Колумбии Петро назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма
Вид на город Сан-Паулу. Архивное фото
МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Беспорядки сторонников экс-президента Жаира Болсонару, захвативших конгресс и президентский дворец, являются "ударом фашизма", такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро, призвав отреагировать на ситуацию Организацию Американских Государств.
"Вся моя солидарность с Лулой и народом Бразилии. Фашизм решает нанести удар. Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии. Настало время для ОАГ собраться, если она хочет продолжать жить как институт и применять демократическую хартию. Мы предложили укрепить межамериканскую систему прав человека, применяя действующие нормы и расширив хартию на женские, экологические и коллективные права, но ответом являются парламентские перевороты или насильственные перевороты со стороны крайне правых", - написал Петро в серии сообщений в своем блоге в Twitter.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ, и до сих пор не прокомментировал беспорядки в столице.
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