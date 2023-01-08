NYP ужаснулась планам Байдена и обратилась к нему двумя словами
NYP пришла в ужас от планов Байдена баллотироваться на второй срок
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Газета New York Post отреагировала на сообщения о вероятном выдвижении президента США Джо Байдена обложкой, на которой крупным шрифтом написано "Джо нет!".
"Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства", — процитировало издание республиканку Николь Маллиотакис.
В публикации отмечается, что американский лидер, которому к следующим выборам будет уже 86 лет, намеревается объявить о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, несмотря на серьезные провалы в его политике.
Среди прочих "заслуг" нынешнего президента автор упоминает заоблачную инфляцию, катастрофическое положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру.
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Общественность неоднократно замечала странное поведение американского лидера, которому в том году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Байдена просили пройти тест на нарушение когнитивных функций. В начале февраля, после оскорбления президента в адрес журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и 13 конгрессменов также призвали президента США незамедлительно пройти подобный тест, заявив, что снижение умственных способностей и забывчивость американского лидера стали более заметными.
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