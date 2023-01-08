https://ria.ru/20230108/bayden-1843541673.html

NYP ужаснулась планам Байдена и обратилась к нему двумя словами

NYP ужаснулась планам Байдена и обратилась к нему двумя словами - РИА Новости, 08.01.2023

NYP ужаснулась планам Байдена и обратилась к нему двумя словами

Газета New York Post отреагировала на сообщения о вероятном выдвижении президента США Джо Байдена обложкой, на которой крупным шрифтом написано "Джо нет!". РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T22:50

2023-01-08T22:50

2023-01-08T22:50

в мире

джо байден

карин жан-пьер

барак обама

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c60a20083a83aa5bfd9dc64e2fb411d8.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Газета New York Post отреагировала на сообщения о вероятном выдвижении президента США Джо Байдена обложкой, на которой крупным шрифтом написано "Джо нет!"."Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства", — процитировало издание республиканку Николь Маллиотакис.В публикации отмечается, что американский лидер, которому к следующим выборам будет уже 86 лет, намеревается объявить о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, несмотря на серьезные провалы в его политике.Среди прочих "заслуг" нынешнего президента автор упоминает заоблачную инфляцию, катастрофическое положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру.Общественность неоднократно замечала странное поведение американского лидера, которому в том году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байдена просили пройти тест на нарушение когнитивных функций. В начале февраля, после оскорбления президента в адрес журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и 13 конгрессменов также призвали президента США незамедлительно пройти подобный тест, заявив, что снижение умственных способностей и забывчивость американского лидера стали более заметными.

https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html

https://ria.ru/20230107/bayden-1843320781.html

https://ria.ru/20230107/bayden-1843389992.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, карин жан-пьер, барак обама, сша