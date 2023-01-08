06:16 08.01.2023 (обновлено: 10:39 08.01.2023)
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России
Посол Эритреи Цеггай: Франция и другие страны Запада теряют влияние на Африку
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай.
"В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении", — сказал он.
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По словам посла, труднее всего выступать против давления бывшим колониям Франции, до сих пор зависящим от нее.
"Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них "маленькая колониальная Европа". Надеюсь, все больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше", — добавил эритрейский дипломат.
Он полагает, что это будет хорошо для многих африканцев.
"Сейчас все вклады они держат в банках во Франции, африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться", — подчеркнул Цеггай.
На прошлой неделе британская газета Times написала, что США и бывшие колониальные державы — Великобритания и Франция — в последние годы теряют влияние в Африке, тогда как Россия и Китай расширяют присутствие в регионе. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия всегда поддерживала Африку в борьбе с колониализмом и сейчас придает очень большое значение отношениям со странами континента.
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