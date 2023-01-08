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Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России - РИА Новости, 08.01.2023
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Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России - РИА Новости, 08.01.2023
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России
Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T06:16
2023-01-08T10:39
в мире
эритрея
франция
африка
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай. "В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении", — сказал он. По словам посла, труднее всего выступать против давления бывшим колониям Франции, до сих пор зависящим от нее. Он полагает, что это будет хорошо для многих африканцев. "Сейчас все вклады они держат в банках во Франции, африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться", — подчеркнул Цеггай.На прошлой неделе британская газета Times написала, что США и бывшие колониальные державы — Великобритания и Франция — в последние годы теряют влияние в Африке, тогда как Россия и Китай расширяют присутствие в регионе. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия всегда поддерживала Африку в борьбе с колониализмом и сейчас придает очень большое значение отношениям со странами континента.Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая &gt;&gt;
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
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в мире, эритрея, франция, африка
В мире, Эритрея, Франция, Африка
06:16 08.01.2023 (обновлено: 10:39 08.01.2023)
 
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России

Посол Эритреи Цеггай: Франция и другие страны Запада теряют влияние на Африку

© Фото : Служба коммуникации ОВЦСПосол Эритреи в России Петрос Цеггай
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Служба коммуникации ОВЦС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай.
"В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении", — сказал он.
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По словам посла, труднее всего выступать против давления бывшим колониям Франции, до сих пор зависящим от нее.

"Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них "маленькая колониальная Европа". Надеюсь, все больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше", — добавил эритрейский дипломат.

Он полагает, что это будет хорошо для многих африканцев.
"Сейчас все вклады они держат в банках во Франции, африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться", — подчеркнул Цеггай.
На прошлой неделе британская газета Times написала, что США и бывшие колониальные державы — Великобритания и Франция — в последние годы теряют влияние в Африке, тогда как Россия и Китай расширяют присутствие в регионе. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия всегда поддерживала Африку в борьбе с колониализмом и сейчас придает очень большое значение отношениям со странами континента.
Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
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В миреЭритреяФранцияАфрика
 
 
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