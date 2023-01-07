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В Сети высмеяли "рождественский подарок" Зеленскому от США - РИА Новости, 07.01.2023
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В Сети высмеяли "рождественский подарок" Зеленскому от США
В Сети высмеяли "рождественский подарок" Зеленскому от США - РИА Новости, 07.01.2023
В Сети высмеяли "рождественский подарок" Зеленскому от США
Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от США. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T02:26
2023-01-07T04:59
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от США.Однако многие пользователи не оценили получение Киевом новой порции военной помощи от Белого дома."Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется "благотворительностью!" — возмутился soulful_ali."Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность", — съязвил justin boss."Парень слишком сильно сбит с толку... Я думал, он сделал украинское Рождество 25-го декабря, разве нет?" — поинтересовался il libanese."Закончи эту войну сейчас же. Вы далеки от победы и причиняете боль и страдания своим людям и всему миру", — прокомментировал Djeat."Я надеюсь, что американцы наконец отвернутся от вас, когда узнают, куда девается их финансирование вашей войны, вы, разрушители Европы, меня тошнит от вас", — разозлился Didimos."Преступник, сливающий в канализацию то, чего нет", — написал Wilb."Ты можешь получить весь арсенал США и ЕС, но против России ты будешь проигравшим сегодня, завтра и всегда. Твоя роль — способствовать упрямству Штатов, но как долго? Обвал доллара неминуем, а Украина станет нейтральной", — заключил Efufola.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html
https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, сша, украина, twitter, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, США, Украина, Twitter, НАТО
02:26 07.01.2023 (обновлено: 04:59 07.01.2023)
 
В Сети высмеяли "рождественский подарок" Зеленскому от США

Пользователи Twitter возмутились рождественским подарком Зеленскому с военной помощью США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от США.
"Я приветствую постоянный пакет американской военной помощи. Спасибо президенту Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию на поле боя. Отличный подарок на Рождество для Украины!" — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.
Однако многие пользователи не оценили получение Киевом новой порции военной помощи от Белого дома.
"Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется "благотворительностью!" — возмутился soulful_ali.
"Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность", — съязвил justin boss.
"Парень слишком сильно сбит с толку... Я думал, он сделал украинское Рождество 25-го декабря, разве нет?" — поинтересовался il libanese.
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"Закончи эту войну сейчас же. Вы далеки от победы и причиняете боль и страдания своим людям и всему миру", — прокомментировал Djeat.
"Я надеюсь, что американцы наконец отвернутся от вас, когда узнают, куда девается их финансирование вашей войны, вы, разрушители Европы, меня тошнит от вас", — разозлился Didimos.
"Преступник, сливающий в канализацию то, чего нет", — написал Wilb.
"Ты можешь получить весь арсенал США и ЕС, но против России ты будешь проигравшим сегодня, завтра и всегда. Твоя роль — способствовать упрямству Штатов, но как долго? Обвал доллара неминуем, а Украина станет нейтральной", — заключил Efufola.
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На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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