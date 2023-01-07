https://ria.ru/20230107/voyna-1843352864.html

Украинцы будут расхлебывать итоги прокси-войны, заявил эксперт

Украинцы будут расхлебывать итоги прокси-войны, заявил эксперт - РИА Новости, 07.01.2023

Украинцы будут расхлебывать итоги прокси-войны, заявил эксперт

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова про выполнение "миссии НАТО" украинскими солдатами - еще одно подтверждение ведения Западом прокси-войны на... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:09

2023-01-07T11:09

2023-01-07T11:09

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

нато

алексей резников

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Слова министра обороны Украины Алексея Резникова про выполнение "миссии НАТО" украинскими солдатами - еще одно подтверждение ведения Западом прокси-войны на Украине, последствия которой придется расхлебывать народу этой страны после того, как нынешние киевские власти по завершении конфликта ее покинут, заявил РИА Новости кандидат военных наук, директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Ранее Резников заявил, что украинские солдаты "выполняют миссию НАТО", участвуя в конфликте с Россией. "В обмен на украинскую кровь и пушечное мясо США и НАТО поставляют Киеву оружие - это несложная схема прокси-войны, косноязычно изложенная украинским министром Резниковым. Более того, недавно США, Франция и Германия приняли решение о поставках Киеву бронетехники: это новый шаг эскалации, который приведет только к ожесточению боевых действий", - сказал Бартош. По его мнению, Резников бравирует тем, что Киев готов воевать "до последнего украинца", получая материальную поддержку, оружие и гарантии от стран Запада "Украинское руководство наверняка получило гарантии их личной безопасности: когда дела на Украине пойдут совсем плохо и киевской верхушке надо будет куда-то бежать, им предоставят запасные аэродромы в США или где-то еще", - добавил эксперт. Последствия ведения прокси-войны на территории Украины, добавил Бартош, нужно будет расхлебывать уже украинскому народу, поскольку Запад денег на восстановление страны не даст. "Последствия прокси-войны после того, как киевское руководство уедет, придется расхлебывать многострадальному украинскому народу. Нынешнее руководство сделать ничего не сможет, так как ресурсов у них нет, США и НАТО деньги на восстановление Киеву не дадут. Все будет возложено на плечи народа", - заключил эксперт. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html

https://ria.ru/20230107/nato-1843325665.html

https://ria.ru/20230106/pomosch-1843310449.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киев, сша, нато, алексей резников, владимир путин, безопасность