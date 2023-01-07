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Волонтерское сообщество Москвы увеличилось на треть за 2022 год - РИА Новости, 07.01.2023
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Волонтерское сообщество Москвы увеличилось на треть за 2022 год
Волонтерское сообщество Москвы увеличилось на треть за 2022 год - РИА Новости, 07.01.2023
Волонтерское сообщество Москвы увеличилось на треть за 2022 год
В команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч человек, за 2022 год она увеличилась на треть, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:22
2023-01-07T11:22
общество
наталья сергунина
москва
мосволонтер
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч человек, за 2022 год она увеличилась на треть, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. "Основа волонтерского движения города — молодежь. Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди. Сегодня в команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч жителей, только за прошедший год она увеличилась на треть", — сказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства столицы. Отмечается, что для того, чтобы горожане могли посвящать больше времени волонтерской деятельности и совершать добрые поступки, этой осенью в столице было открыто три волонтерских окружных центра. Они работают ежедневно. Их уже посетили более пяти тысяч человек. Здесь можно получить личную книжку волонтера или записаться на мероприятие, поддержать благотворительные акции или развить свои компетенции. Кроме того, с начала 2022 года ресурсный центр "Мосволонтер" сформировал 190 волонтерских корпусов. К ним присоединились более 65,9 тысячи человек, которые посвятили помощи свыше 450 тысяч часов. Они посещали приюты для животных, встречали москвичей на крупных городских событиях, поддерживали тех, кто в этом нуждается, в рамках акции "Москва помогает", заботились о сохранении окружающей среды.
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общество, наталья сергунина, москва, мосволонтер
Общество, Наталья Сергунина, Москва, Мосволонтер
11:22 07.01.2023
 
Волонтерское сообщество Москвы увеличилось на треть за 2022 год

Волонтерское сообщество Москвы увеличилось до 950 тысяч человек в 2022 году

© Юлия МаклаковаВолонтеры в парке во время фестиваля
Волонтеры в парке во время фестиваля
© Юлия Маклакова
Волонтеры в парке во время фестиваля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч человек, за 2022 год она увеличилась на треть, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Основа волонтерского движения города — молодежь. Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди. Сегодня в команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч жителей, только за прошедший год она увеличилась на треть", — сказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что для того, чтобы горожане могли посвящать больше времени волонтерской деятельности и совершать добрые поступки, этой осенью в столице было открыто три волонтерских окружных центра. Они работают ежедневно. Их уже посетили более пяти тысяч человек. Здесь можно получить личную книжку волонтера или записаться на мероприятие, поддержать благотворительные акции или развить свои компетенции.
Кроме того, с начала 2022 года ресурсный центр "Мосволонтер" сформировал 190 волонтерских корпусов. К ним присоединились более 65,9 тысячи человек, которые посвятили помощи свыше 450 тысяч часов. Они посещали приюты для животных, встречали москвичей на крупных городских событиях, поддерживали тех, кто в этом нуждается, в рамках акции "Москва помогает", заботились о сохранении окружающей среды.
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