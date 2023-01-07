Рейтинг@Mail.ru
Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843399910.html
Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины
Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины - РИА Новости, 07.01.2023
Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины
С обновлением палаты представителей в конгрессе США могут начаться начаться серьезные дебаты, в том числе и по поводу поддержки Украины, написал в Twitter лидер РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:13
2023-01-07T18:15
в мире
хантер байден
кевин маккарти
сша
украина
франция
twitter
патриот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_529ff3f15676eed6b31161b320f950a1.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С обновлением палаты представителей в конгрессе США могут начаться начаться серьезные дебаты, в том числе и по поводу поддержки Украины, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Вот и все, палата представителей США сформирована и теперь начнет масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня", — считает он.Сегодня утром стало известно, что конгрессмены наконец-то избрали новым спикером республиканца Кевина Маккарти. Для этого потребовалось четыре дня дебатов и 15 раундов голосования. Сразу после избрания Маккарти заявил, что намерен остановить расточительные расходы США и рост госдолга. СМИ писали, что вопрос о сокращении бюджета Пентагона на 75 миллиардов долларов вошел в сделку, позволившую республиканцу набрать нужное число голосов.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты была парализована, поскольку конгрессмены не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843396249.html
https://ria.ru/20230107/medvedev-1843380383.html
сша
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a156dc77dc9b96f95893269093baa763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хантер байден, кевин маккарти, сша, украина, франция, twitter, патриот
В мире, Хантер Байден, Кевин Маккарти, США, Украина, Франция, Twitter, Патриот
17:13 07.01.2023 (обновлено: 18:15 07.01.2023)
 
Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины

Французский политик Филиппо: в США могут начать расследование по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С обновлением палаты представителей в конгрессе США могут начаться начаться серьезные дебаты, в том числе и по поводу поддержки Украины, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Вот и все, палата представителей США сформирована и теперь начнет масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня", — считает он.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 16:39
Американский разведчик: у России есть серьезное преимущество перед Украиной
Сегодня утром стало известно, что конгрессмены наконец-то избрали новым спикером республиканца Кевина Маккарти. Для этого потребовалось четыре дня дебатов и 15 раундов голосования.
Сразу после избрания Маккарти заявил, что намерен остановить расточительные расходы США и рост госдолга. СМИ писали, что вопрос о сокращении бюджета Пентагона на 75 миллиардов долларов вошел в сделку, позволившую республиканцу набрать нужное число голосов.
Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты была парализована, поскольку конгрессмены не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 14:54
Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США
 
В миреХантер БайденКевин МаккартиСШАУкраинаФранцияTwitterПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала