https://ria.ru/20230107/ukraina-1843399910.html

Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины

Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины - РИА Новости, 07.01.2023

Во Франции предсказали "кровавую бойню" в США из-за Украины

С обновлением палаты представителей в конгрессе США могут начаться начаться серьезные дебаты, в том числе и по поводу поддержки Украины, написал в Twitter лидер РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T17:13

2023-01-07T17:13

2023-01-07T18:15

в мире

хантер байден

кевин маккарти

сша

украина

франция

twitter

патриот

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С обновлением палаты представителей в конгрессе США могут начаться начаться серьезные дебаты, в том числе и по поводу поддержки Украины, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Вот и все, палата представителей США сформирована и теперь начнет масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня", — считает он.Сегодня утром стало известно, что конгрессмены наконец-то избрали новым спикером республиканца Кевина Маккарти. Для этого потребовалось четыре дня дебатов и 15 раундов голосования. Сразу после избрания Маккарти заявил, что намерен остановить расточительные расходы США и рост госдолга. СМИ писали, что вопрос о сокращении бюджета Пентагона на 75 миллиардов долларов вошел в сделку, позволившую республиканцу набрать нужное число голосов.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты была парализована, поскольку конгрессмены не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843396249.html

https://ria.ru/20230107/medvedev-1843380383.html

сша

украина

франция

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в мире, хантер байден, кевин маккарти, сша, украина, франция, twitter, патриот