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Немцы заговорили о ядерной войне после нового требования Украины - РИА Новости, 07.01.2023
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Немцы заговорили о ядерной войне после нового требования Украины
Немцы заговорили о ядерной войне после нового требования Украины - РИА Новости, 07.01.2023
Немцы заговорили о ядерной войне после нового требования Украины
Немецкие пользователи Twitter негативно отреагировали на очередное требование заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставках... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:15
2023-01-07T17:52
андрей мельник
кристина ламбрехт
владимир путин
украина
германия
киев
вооруженные силы украины
twitter
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter негативно отреагировали на очередное требование заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставках вооружений.Дипломат, в частности, заявил, что Украине нужны западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты и системы ПВО в большом количестве. В Сети предположили, что с такими требованиями киевский режим скоро заговорит и о ядерном оружии."Я удивлен, что вы еще не потребовали ядерные боеголовки вам поставить", — с иронией написал комментатор."А потом вы попросите 1200 водородных бомб?" — поинтересовался второй."Мы день ото дня приближаемся к третьей мировой войне, и это меня пугает!" — признался еще один читатель."Я надеюсь, что немецкое правительство поймет, что жадность украинских разжигателей войны бесконечна", — отметил другой."Вы и ваша страна — посмешище. Вам нужно и то, и это, и еще несколько миллиардов долларов сверху. Неужели вам самим это еще не надоело?" — возмутился пятый."Проще уже было бы поставить на место Зеленского Кристину Ламбрехт (министра обороны Германии. — Прим. ред.). От вашего президента все равно никакой пользы нет", — сделал вывод пользователь.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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андрей мельник, кристина ламбрехт, владимир путин, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, twitter
Андрей Мельник, Кристина Ламбрехт, Владимир Путин, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, Twitter
15:15 07.01.2023 (обновлено: 17:52 07.01.2023)
 
Немцы заговорили о ядерной войне после нового требования Украины

Пользователи Twitter заговорили о ядерных бомбах после новых требований Мельника об оружии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter негативно отреагировали на очередное требование заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставках вооружений.
Дипломат, в частности, заявил, что Украине нужны западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты и системы ПВО в большом количестве. В Сети предположили, что с такими требованиями киевский режим скоро заговорит и о ядерном оружии.
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"Я удивлен, что вы еще не потребовали ядерные боеголовки вам поставить", — с иронией написал комментатор.
"А потом вы попросите 1200 водородных бомб?" — поинтересовался второй.
"Мы день ото дня приближаемся к третьей мировой войне, и это меня пугает!" — признался еще один читатель.
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"Я надеюсь, что немецкое правительство поймет, что жадность украинских разжигателей войны бесконечна", — отметил другой.
"Вы и ваша страна — посмешище. Вам нужно и то, и это, и еще несколько миллиардов долларов сверху. Неужели вам самим это еще не надоело?" — возмутился пятый.
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"Проще уже было бы поставить на место Зеленского Кристину Ламбрехт (министра обороны Германии. — Прим. ред.). От вашего президента все равно никакой пользы нет", — сделал вывод пользователь.
Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
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Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Андрей МельникКристина ЛамбрехтВладимир ПутинУкраинаГерманияКиевВооруженные силы УкраиныTwitter
 
 
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