10:40 07.01.2023 (обновлено: 15:08 07.01.2023)
СМИ: поведение Зеленского раскрывает планы НАТО на Россию
Global Times: поведение президента Украины Зеленского раскрывает планы НАТО на Россию
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт на Украине заходит в тупик, пишет Global Times.
По словам китайских экспертов, на которых ссылается издание, процесс мирных переговоров между сторонами отдаляет военная помощь, предоставляемая Киеву западными странами.
"Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того чтобы разрядить ситуацию", — утверждают аналитики.
"Ключ к разрешению кризиса лежит на обеих сторонах конфликта и задействованных в нем силах, таких как США и НАТО", — подчеркнули в издании.
Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с Украиной с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отказался принять предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.