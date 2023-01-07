https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html

СМИ: поведение Зеленского раскрывает планы НАТО на Россию

СМИ: поведение Зеленского раскрывает планы НАТО на Россию - РИА Новости, 07.01.2023

СМИ: поведение Зеленского раскрывает планы НАТО на Россию

Решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт на... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T10:40

2023-01-07T10:40

2023-01-07T15:08

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

сша

россия

владимир путин

сергей шойгу

оон

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт на Украине заходит в тупик, пишет Global Times.По словам китайских экспертов, на которых ссылается издание, процесс мирных переговоров между сторонами отдаляет военная помощь, предоставляемая Киеву западными странами.По их прогнозам, патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров."Ключ к разрешению кризиса лежит на обеих сторонах конфликта и задействованных в нем силах, таких как США и НАТО", — подчеркнули в издании.Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с Украиной с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отказался принять предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/gaz-1843344212.html

https://ria.ru/20230107/otnoshenie-1843331659.html

украина

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, украина, сша, россия, владимир путин, сергей шойгу, оон, нато, политика