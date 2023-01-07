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Стало известно, какое военное табу нарушил Макрон на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
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Стало известно, какое военное табу нарушил Макрон на Украине
Стало известно, какое военное табу нарушил Макрон на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Стало известно, какое военное табу нарушил Макрон на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, пишет Telegraph. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T04:50
2023-01-07T05:03
в мире
эммануэль макрон
джеймс клеверли
борис джонсон
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франция
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, пишет Telegraph.Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.В интервью газете министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что при Борисе Джонсоне Британия была второй страной после Штатов по снабжению ВСУ, однако его преемник Риши Сунак "ставит под сомнение преданность Киеву" и предлагает пересмотреть программу поддержки Украины.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html
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в мире, эммануэль макрон, джеймс клеверли, борис джонсон, украина, франция, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Джеймс Клеверли, Борис Джонсон, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
04:50 07.01.2023 (обновлено: 05:03 07.01.2023)
 
Стало известно, какое военное табу нарушил Макрон на Украине

Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Киеву БМП AMX-10 RC

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, пишет Telegraph.

"На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — заявили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.
В интервью газете министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что при Борисе Джонсоне Британия была второй страной после Штатов по снабжению ВСУ, однако его преемник Риши Сунак "ставит под сомнение преданность Киеву" и предлагает пересмотреть программу поддержки Украины.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреЭммануэль МакронДжеймс КлеверлиБорис ДжонсонУкраинаФранцияРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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