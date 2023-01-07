https://ria.ru/20230107/twitter-1843431146.html

Twitter продолжает сокращать сотрудников, пишут СМИ

Twitter продолжает сокращать сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023

Twitter продолжает сокращать сотрудников, пишут СМИ

Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:52

2023-01-07T23:52

2023-01-07T23:53

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

дублин

сингапур

сан-франциско

twitter

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В ноябре 2022 года портал Axios сообщал, что компания начала увольнять подрядчиков, в частности, тех, которые занимаются модерацией контента. Как отмечают источники агентства, сокращения затронули работников офисов Twitter в Дублине и Сингапуре. Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании американским миллиардером Илоном Маском. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20190621/1555804431.html

дублин

сингапур

сан-франциско

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, параг агравал, дублин, сингапур, сан-франциско, twitter