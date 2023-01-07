23:52 07.01.2023 (обновлено: 23:53 07.01.2023)
Twitter продолжает сокращать сотрудников, пишут СМИ
Вloomberg: Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента
Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В ноябре 2022 года портал Axios сообщал, что компания начала увольнять подрядчиков, в частности, тех, которые занимаются модерацией контента.
"Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента", - говорится в сообщении агентства.
Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании американским миллиардером Илоном Маском.
В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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