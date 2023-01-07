https://ria.ru/20230107/turisty-1843356115.html

В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов

В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов - РИА Новости, 07.01.2023

В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов

Замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, перевозившего туристов, спасли в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:31

2023-01-07T11:31

2023-01-07T11:31

нижегородская область

происшествия

арзамас

ульяновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, перевозившего туристов, спасли в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение об аварийной остановке экскурсионного автобуса на 86-м километре трассы Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" возле Арзамаса поступило в субботу в 03.15. "В пути у автобуса, который следовал по маршруту Москва - Ульяновск, замерзло топливо. Из-за этого продолжать движение было невозможно, и водитель остановился на обочине. В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Жители Ульяновской области были отправлены с места аварийной остановки на автобусах и размещены в гостиницах Арзамаса. "В 04.50 из Ульяновска для транспортировки пассажиров к месту жительства выехали два автобуса", - отмечается в сообщении. По данным метеорологов, ночью в Нижегородской области столбики термометров опустились до минус 32 градусов.

https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html

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нижегородская область

арзамас

ульяновск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нижегородская область, происшествия, арзамас, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)