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В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов - РИА Новости, 07.01.2023
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В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов
В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов - РИА Новости, 07.01.2023
В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов
Замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, перевозившего туристов, спасли в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:31
2023-01-07T11:31
нижегородская область
происшествия
арзамас
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, перевозившего туристов, спасли в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение об аварийной остановке экскурсионного автобуса на 86-м километре трассы Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" возле Арзамаса поступило в субботу в 03.15. "В пути у автобуса, который следовал по маршруту Москва - Ульяновск, замерзло топливо. Из-за этого продолжать движение было невозможно, и водитель остановился на обочине. В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Жители Ульяновской области были отправлены с места аварийной остановки на автобусах и размещены в гостиницах Арзамаса. "В 04.50 из Ульяновска для транспортировки пассажиров к месту жительства выехали два автобуса", - отмечается в сообщении. По данным метеорологов, ночью в Нижегородской области столбики термометров опустились до минус 32 градусов.
https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html
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нижегородская область
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нижегородская область, происшествия, арзамас, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нижегородская область, Происшествия, Арзамас, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:31 07.01.2023
 
В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов

Замерзающих туристов из вставшего на трассе автобуса спасли в Нижегородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, перевозившего туристов, спасли в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение об аварийной остановке экскурсионного автобуса на 86-м километре трассы Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" возле Арзамаса поступило в субботу в 03.15.
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"В пути у автобуса, который следовал по маршруту Москва - Ульяновск, замерзло топливо. Из-за этого продолжать движение было невозможно, и водитель остановился на обочине. В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей", - говорится в сообщении.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Жители Ульяновской области были отправлены с места аварийной остановки на автобусах и размещены в гостиницах Арзамаса.
"В 04.50 из Ульяновска для транспортировки пассажиров к месту жительства выехали два автобуса", - отмечается в сообщении.
По данным метеорологов, ночью в Нижегородской области столбики термометров опустились до минус 32 градусов.
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Нижегородская областьПроисшествияАрзамасУльяновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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