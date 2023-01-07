https://ria.ru/20230107/trevoga-1843396922.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:46
2023-01-07T16:46
2023-01-07T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 15.40 (16.40 мск).Ранее в субботу тревога в указанных областях уже была объявлена, однако спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843396249.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область
16:46 07.01.2023 (обновлено: 16:55 07.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу