https://ria.ru/20230107/trevoga-1843377548.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:36

2023-01-07T14:36

2023-01-07T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.31 (14.31 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230107/obstrely-1843376739.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф