Новосибирск передаст символ "Новогодней столицы России" Суздалю
Новосибирск в субботу передаст символ "Новогодней столицы России" Суздалю
Город Суздаль в Владимирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Снежинку - символ проекта "Новогодняя столица России" - в Новосибирске в субботу передадут представителям города Суздаля, который станет Новогодней столицей страны 2023-2024 года, сообщает мэрия сибирского мегаполиса.
Новосибирск получил официальный статус "Новогодней столицы России" 9 января 2022 года от Нижнего Новгорода, а вместе с ним снежинку, изготовленную нижегородскими мастерами в технике казаковской филиграни.
"Мэр Анатолий Локоть примет участие в торжественной церемонии закрытия проекта "Новосибирск – Новогодняя столица России", в ходе которой состоится передача Новогодней снежинки городу Суздалю. Мероприятие состоится у домика снежинки на Михайловской набережной", - говорится в сообщении.
Снежинка – символ проекта – каждый год передается следующей новогодней столице. Новосибирск передаст Суздалю интерактивную снежинку – ее создадут сами горожане. В центре города установлены экраны, к которым в декабре и январе мог прикоснуться каждый новосибирец и получить уникальную снежинку. Такой экран уже установлен в домике снежинки на Михайловской набережной. Эти снежинки, а также те, которые были нарисованы летом в рамках проекта "Я – снежинка" на Михайловской набережной, объединят в одну.
Основные новогодние мероприятия в Новосибирске проходят с 1 по 7 января. Каждый район города подготовил локацию, которая посвящена определенному федеральному округу России. Передача снежинки представителям города Суздаля состоится в день проведения Всероссийского фестиваля колокольных звонов на набережной Оби, который соберет мастеров звонарского искусства со всей страны.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.
27 декабря 2022, 14:00Истории.docЗачем нужны новогодние столицы в России (и где они находятся)Главным новогодним местом России считается Великий Устюг. Но помимо него один из городов страны ежегодно получает статус "новогодней столицы". Что это значит и зачем нужен регионам этот фестиваль, кто первым придумал строить ледяные дворцы, что делают с городскими новогодними украшениями летом и как проходит всероссийский слет Дедов Морозов.