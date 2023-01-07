https://ria.ru/20230107/suzdal-1843322247.html

Новосибирск передаст символ "Новогодней столицы России" Суздалю

Новосибирск передаст символ "Новогодней столицы России" Суздалю - РИА Новости, 07.01.2023

Новосибирск передаст символ "Новогодней столицы России" Суздалю

Снежинку - символ проекта "Новогодняя столица России" - в Новосибирске в субботу передадут представителям города Суздаля, который станет Новогодней столицей... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T00:49

2023-01-07T00:49

2023-01-07T00:49

туризм

общество

анатолий локоть

новосибирск

суздаль

нижний новгород

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НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Снежинку - символ проекта "Новогодняя столица России" - в Новосибирске в субботу передадут представителям города Суздаля, который станет Новогодней столицей страны 2023-2024 года, сообщает мэрия сибирского мегаполиса. Новосибирск получил официальный статус "Новогодней столицы России" 9 января 2022 года от Нижнего Новгорода, а вместе с ним снежинку, изготовленную нижегородскими мастерами в технике казаковской филиграни. "Мэр Анатолий Локоть примет участие в торжественной церемонии закрытия проекта "Новосибирск – Новогодняя столица России", в ходе которой состоится передача Новогодней снежинки городу Суздалю. Мероприятие состоится у домика снежинки на Михайловской набережной", - говорится в сообщении. Снежинка – символ проекта – каждый год передается следующей новогодней столице. Новосибирск передаст Суздалю интерактивную снежинку – ее создадут сами горожане. В центре города установлены экраны, к которым в декабре и январе мог прикоснуться каждый новосибирец и получить уникальную снежинку. Такой экран уже установлен в домике снежинки на Михайловской набережной. Эти снежинки, а также те, которые были нарисованы летом в рамках проекта "Я – снежинка" на Михайловской набережной, объединят в одну. Основные новогодние мероприятия в Новосибирске проходят с 1 по 7 января. Каждый район города подготовил локацию, которая посвящена определенному федеральному округу России. Передача снежинки представителям города Суздаля состоится в день проведения Всероссийского фестиваля колокольных звонов на набережной Оби, который соберет мастеров звонарского искусства со всей страны. Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html

https://ria.ru/20221227/stolitsy-1841698820.html

новосибирск

суздаль

нижний новгород

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общество, анатолий локоть, новосибирск, суздаль, нижний новгород