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Владимир Легойда: страх отвлекает от труда и дел милосердия, сковывает волю

Владимир Легойда: страх отвлекает от труда и дел милосердия, сковывает волю - РИА Новости, 07.01.2023

Владимир Легойда: страх отвлекает от труда и дел милосердия, сковывает волю

Радость рождественского торжества, как сказал в обращении к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в 2023 году омрачена военными событиями — но,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:00

2023-01-07T17:24

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Радость рождественского торжества, как сказал в обращении к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в 2023 году омрачена военными событиями — но, несмотря ни на что, верующие Русской православной церкви славят родившегося Христа на Родине и за рубежом, на фронте и в тылу в молитве о мире и о ближних. В эксклюзивном рождественском интервью председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал РИА Новости, какой опыт дал ей ушедший год и его потрясения, как духовенство относится к ним и может ли это отношение быть разным, а также о ситуации в канонической Украинской православной церкви, положении военных священников, опасениях за безопасность зарубежных приходов и искушении видеть близкий конец света.— Владимир Романович, какой важный опыт принес 2022 год, с какими ожиданиями Церковь, вы встречаете Рождество 2023 года?— Все происходящее, включая и драматические события минувшего года, по-разному влияет на людей. Не сомневаюсь, что люди стали лучше, явив дела милосердия, героизма и самопожертвования. Кто-то, наверное, впал в уныние, бесплодные сетования на жизнь и жалость к самому себе. Но сейчас Вифлеемская звезда зажигается для всех, а не только для праведных, дает всеобщую надежду на мир, согласие и любовь, с которыми Христос пришел к людям. Надо только напрячь зрение и увидеть исходящие от нее лучи, которые не теряют силы и яркости, несмотря на все перипетии современности.— Можно ли это Рождество праздновать так же, как в прежние годы, до начала специальной военной операции России на Украине? Какие действия и подарки и кому нужнее всего сегодня в праздничные дни?— Церковь не планирует издавать методички по празднованию Рождества во время специальной военной операции. С богослужебной точки зрения все неизменно. А в остальном христианство воспитывает свободного и совестливого человека, который в состоянии сам принять решение. Излишества и безудержность в праздновании плохи в любые времена.Единственное, может, о чем хочется напомнить, что радость о Спасителе, пришедшем в мир, не может омрачить ничто, абсолютно ничто. Память об этом важно хранить в своем сердце. Подобно тому как Христос снисходит с небес для спасения погрязшего во грехах человечества, так и мы должны уподобиться Ему в милосердии и, внимательно оглядевшись, постараться оказать помощь тем, кому сейчас тяжело материально или духовно, кто скорбит и нуждается в участии и поддержке.— Что можете сказать о праздновании Рождества на фронте?— Предстоятель Русской церкви, следуя древней традиции, предложил установить перемирие в день Сочельника и Рождества, что позволило бы людям в мире и безопасности посетить праздничные службы. Еще раз Церковь засвидетельствовала свой миротворческий настрой и была поддержана российским государством. Но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон.Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия Благой вести о пришедшем в мир Господе. Кроме того, в нашей армии есть военные священники, и думаю, что там, где это будет возможно, они разделят радость о родившемся Спасителе с солдатами и офицерами. Добровольцы, как и ранее, направят праздничные подарки, чтобы подбодрить защитников нашего Отечества.— А о Рождестве на новых территориях, вошедших в состав России после референдума (ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонская область)? В чем нуждаются там сегодня люди, как Русская церковь им помогает?— В этих регионах множество храмов, которые были и остаются частью единой Церкви, в них состоятся традиционные богослужения. Конечно, церковная жизнь осложнена военными действиями, но усилиями церковных добровольцев богослужебные нужды в целом удается удовлетворять. Но потребности в ней остаются высокими.— Делается ли что-то для предотвращения провокаций и обеспечения безопасности празднования Рождества по Юлианскому календарю в русских православных храмах в Европе и других зарубежных странах в связи со всплеском русофобии в мире?— Приходы Русской православной церкви за рубежом не являются государственными учреждениями, как, например, посольства или консульства. Поэтому за их безопасность никто особой ответственности, кроме местной полиции, не несет. Никаких возможностей для какой-то особой защиты в большинстве стран нет и никогда не будет. Будем молиться, чтобы наши собратья по вере встретили Рождество в мире.— И одинаково ли смотрит на ситуацию все духовенство Русской церкви, имеют ли священнослужители право на разные точки зрения, не преследуют ли их за это?— Священник должен объединять людей, какой бы точки зрения они ни придерживались, в том числе на современную ситуацию. Если же священник становится лидером в разделении своего прихода или церковной паствы в целом, то, видимо, его призвание быть не пастырем, а политиком. Это очень печально, особенно потому, что за каждым богослужением мы молимся о мире и прекращении братоубийственного разделения. Как молиться о мире во всем мире, если мы не можем даже в своем приходе примириться?— В последнее время часто вспоминается имя побеждавшего в сражениях святого князя Александра Невского. Но среди русских святых есть и братья князья Борис и Глеб, и император Николай II, которые были канонизированы как страстотерпцы, терпеливо позволившие себя убить. Что скажете убежденным пацифистам по религиозным мотивам, соображениям совести?— Пацифизм — это не религиозная догма, а политическая идеология, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей. Церковь никогда не ассоциировалась ни с каким из политический течений, в том числе и с этим.Жертвенное служение воина всегда получало церковное благословение, и этому не противоречит смерть князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они приняли смерть, отказавшись поднимать меч не на поле сражения с противником, а предпочли не убивать родного брата, а быть им убитыми.— Некоторые россияне, в том числе известные артисты, уехали из России после начала СВО, а затем частичной мобилизации. Есть ли среди уехавших священнослужители, известные православные миряне? И как вы на это смотрите в целом?— Я лично не считаю себя вправе судить уехавших: вольному воля. Для отъезда могут быть разные причины, но одну из них точно никак не могу принять — это ненависть к своему Отечеству, соотечественникам. Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым сувереном или тем политическим мейнстримом, которые в сознании таких людей это место занимают.— Сколько священнослужителей духовно поддерживают задействованных в спецоперации бойцов, достаточно ли их, обеспечены ли они всем необходимым?— Поскольку военные священники направляются в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее. Нередко проходят и народные сборы на нужды капелланов.— Что Церковь делает для раненых и семей священников, погибших во время СВО, как удостоенный звания Героя России протоиерей Михаил Васильев?— Правящий архиерей епархии, к которой принадлежал погибший священник, должен сделать все возможное, чтобы поддерживать его семью. Приснопамятный отец Михаил (настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев, погибший на фронте 6 ноября. — Прим. ред.) относился к клиру Московской епархии, и святейший патриарх Кирилл поручил выплачивать его священническую зарплату до совершеннолетия его детей.— Как в Русской православной церкви сегодня относятся к решениям последних собора и синода канонической Украинской православной церкви?— Синод Русской церкви выразил поддержку чадам Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, властей и националистов, но вместе с тем с сожалением указал на то, что в ряде епархий прекращено поминовение патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям. Патриарх также неоднократно призывал молиться за блаженнейшего митрополита Онуфрия, а выступая на епархиальном собрании в Москве, предупредил, что неосмотрительные и самоуверенные слова и ситуации в Украинской церкви могут еще более повредить единству нашей Церкви, нанести новые раны тем, кому и без того тяжко, усугубить страдания наших братьев и сестер во Христе.— Последняя книга Нового Завета — Апокалипсис гласит, что перед вторым пришествием Христа на земле будет "царство зверя", много катаклизмов и бед. И некоторые видят в событиях наших дней предвестие Апокалипсиса, новой мировой войны с угрозой применения ядерного оружия. Как в такой ситуации людям сохранять надежду на устройство мирной жизни на планете?— Во все времена мы сталкиваемся с искушением толковать события, происходящие вокруг нас, как имеющие признаки конца света. Это было и в XVII-XVIII веках, и позже. Напомню также, что древние христиане не только не боялись второго пришествия, но и наоборот — с воодушевлением его ожидали. Можно сказать, они надеялись, что Христос придет как можно скорее. А мы, получается, хотим видеть признаки конца света в чем угодно, но желаем не пришествия Спасителя, а того, чтобы Он не приходил, не мешал "прелестям" нашей обывательской жизни. Думаю, что это очень странное духовное состояние, которое отвлекает человека от труда и дел милосердия, сковывает его волю иррациональным страхом. Который христианство не поощряет, а побеждает верой в безмерную милость Божию и Его любовь к человечеству.

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https://ria.ru/20230105/ostrovskiy-1843102699.html

https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html

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