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Диетолог назвала идеальную закуску для любителей соленого - РИА Новости, 07.01.2023
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Диетолог назвала идеальную закуску для любителей соленого
Диетолог назвала идеальную закуску для любителей соленого - РИА Новости, 07.01.2023
Диетолог назвала идеальную закуску для любителей соленого
Два небольших соленых огурца могут содержать более суточной нормы соли, поэтому включать такой продукт в ежедневный рацион не рекомендуется, если хочется... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:29
2023-01-07T07:41
общество
антонина стародубова
россия
новый год
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два небольших соленых огурца могут содержать более суточной нормы соли, поэтому включать такой продукт в ежедневный рацион не рекомендуется, если хочется соленого, лучше иногда побаловать себя салатом с квашенной капустой, в которой много витамина С и лактобактерий, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Различные соленья и маринады как промышленного, так и домашнего приготовления относятся к продуктам с высоким содержанием пищевой соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено. Так, например, в одном небольшом соленом огурце может содержаться более 1 грамма натрия, что эквивалентно 2,5 граммам пищевой соли, при суточной норме потребления натрия до 2 граммов", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что ежедневно с рационом питания следует употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов. Овощи лучше использовать в питании в свежем, отварном, тушеном или запеченном виде. "Свежие огурцы в настоящее время на прилавках магазинов доступны в течение всего года. Традиционные соленья по-прежнему могут найти место на нашем столе, но ключевым вопросом остается их количество. Конечно, время от времени, например, в праздник можно похрустеть огурчиком, разумеется, если нет противопоказаний. Небольшой соленый, маринованный или малосольный хрустящий огурчик поможет внести разнообразие и украсить ваш рацион питания как дополнение к основному блюду, но использовать продукты с высоким содержанием пищевой соли в ежедневном питании не рекомендуется", - подчеркнула врач. Собеседница агентства добавила, что, если хочется каких-то солений, то можно также приготовить винегрет или салат с квашенной капустой, так как уникальность процесса сквашивания, который используется при приготовлении квашеной капуста, моченых яблок, брусники, арбузов и так далее, как раз и состоит в том, чтобы сберечь наибольшее количество витаминов в этих продуктах. Так, при приготовлении квашеной капусты в результате процесса ферментации при действии молочнокислых бактерий образуется продукт, который по содержанию витамина С превосходит даже свежую капусту. "Благодаря способу приготовления, при котором продукт не нагревается, все витамины могут сохраняться в течение нескольких месяцев после "созревания", а лактобактерии, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Однако не следует забывать, что при всех полезных свойствах кислая капуста является продуктом, в составе которого также может содержаться достаточно большое количество натрия. Поэтому порция должна быть не очень большой, и сочетать квашеную капусту лучше всего с несолеными пищевыми продуктами", - рассказала врач. Стародубова отметила, что соленья и маринады не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Анализ традиционного питания на территории РФ показал, что потребление пищевой соли населением в несколько раз превышает рекомендованный уровень. Современные российские и международные рекомендации ограничивают потребление пищевой соли до 5 граммов в сутки. Данные ограничения связаны с тем, что в состав соли входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и повышенной нагрузкой на почки. Помимо пищевой соли современные рекомендации также рекомендуют ограничивать потребление сахара, насыщенных жиров и алкоголя. Поэтому алкогольные напитки, традиционно сервируемые с соленьями, не рекомендованы из-за содержания этанола, поскольку помимо токсического действия алкоголь вызывает привыкание и зависимость. И здесь действует единое правило - чем меньше, тем лучше, вплоть до полного отказа от употребления алкоголя", - заключила собеседница агентства.
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общество, антонина стародубова, россия, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Россия, Новый год
07:29 07.01.2023 (обновлено: 07:41 07.01.2023)
 
Диетолог назвала идеальную закуску для любителей соленого

Диетолог Стародубова посоветовала заменить соленый огурец квашеной капустой

CC BY-SA 3.0 / Kagor / Квашеная капустаКвашеная капуста
Квашеная капуста - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Kagor / Квашеная капуста
Квашеная капуста. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два небольших соленых огурца могут содержать более суточной нормы соли, поэтому включать такой продукт в ежедневный рацион не рекомендуется, если хочется соленого, лучше иногда побаловать себя салатом с квашенной капустой, в которой много витамина С и лактобактерий, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Различные соленья и маринады как промышленного, так и домашнего приготовления относятся к продуктам с высоким содержанием пищевой соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено. Так, например, в одном небольшом соленом огурце может содержаться более 1 грамма натрия, что эквивалентно 2,5 граммам пищевой соли, при суточной норме потребления натрия до 2 граммов", - рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что ежедневно с рационом питания следует употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов. Овощи лучше использовать в питании в свежем, отварном, тушеном или запеченном виде.
"Свежие огурцы в настоящее время на прилавках магазинов доступны в течение всего года. Традиционные соленья по-прежнему могут найти место на нашем столе, но ключевым вопросом остается их количество. Конечно, время от времени, например, в праздник можно похрустеть огурчиком, разумеется, если нет противопоказаний. Небольшой соленый, маринованный или малосольный хрустящий огурчик поможет внести разнообразие и украсить ваш рацион питания как дополнение к основному блюду, но использовать продукты с высоким содержанием пищевой соли в ежедневном питании не рекомендуется", - подчеркнула врач.
Собеседница агентства добавила, что, если хочется каких-то солений, то можно также приготовить винегрет или салат с квашенной капустой, так как уникальность процесса сквашивания, который используется при приготовлении квашеной капуста, моченых яблок, брусники, арбузов и так далее, как раз и состоит в том, чтобы сберечь наибольшее количество витаминов в этих продуктах. Так, при приготовлении квашеной капусты в результате процесса ферментации при действии молочнокислых бактерий образуется продукт, который по содержанию витамина С превосходит даже свежую капусту.
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"Благодаря способу приготовления, при котором продукт не нагревается, все витамины могут сохраняться в течение нескольких месяцев после "созревания", а лактобактерии, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Однако не следует забывать, что при всех полезных свойствах кислая капуста является продуктом, в составе которого также может содержаться достаточно большое количество натрия. Поэтому порция должна быть не очень большой, и сочетать квашеную капусту лучше всего с несолеными пищевыми продуктами", - рассказала врач.
Стародубова отметила, что соленья и маринады не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Анализ традиционного питания на территории РФ показал, что потребление пищевой соли населением в несколько раз превышает рекомендованный уровень. Современные российские и международные рекомендации ограничивают потребление пищевой соли до 5 граммов в сутки. Данные ограничения связаны с тем, что в состав соли входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и повышенной нагрузкой на почки. Помимо пищевой соли современные рекомендации также рекомендуют ограничивать потребление сахара, насыщенных жиров и алкоголя. Поэтому алкогольные напитки, традиционно сервируемые с соленьями, не рекомендованы из-за содержания этанола, поскольку помимо токсического действия алкоголь вызывает привыкание и зависимость. И здесь действует единое правило - чем меньше, тем лучше, вплоть до полного отказа от употребления алкоголя", - заключила собеседница агентства.
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