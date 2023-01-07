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В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/rpts-1843333677.html
В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте
В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте - РИА Новости, 07.01.2023
В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте
Счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:39
2023-01-07T13:24
религия
владимир легойда
московский патриархат
русская православная церковь
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – сказал Легойда. Он отметил, что нередко проводятся народные сборы на нужды капелланов, а волонтеры, как и ранее, направят праздничные подарки защитникам Отечества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре сообщал, что одномоментно от 15 до 25 штатных военных священников РПЦ находятся на фронте в командировках, а всего в зоне спецоперации побывали около 90 штатных военных священников. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
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владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь, россия, безопасность
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия, Безопасность
07:39 07.01.2023 (обновлено: 13:24 07.01.2023)
 
В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте

Владимир Легойда: счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно

© РИА Новости / Максим БлиновОтец Михаил проводит службу в мобильном храме во время учебно-тренировочных сборов в Рязанской области
Отец Михаил проводит службу в мобильном храме во время учебно-тренировочных сборов в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Отец Михаил проводит службу в мобильном храме во время учебно-тренировочных сборов в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – сказал Легойда.
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Он отметил, что нередко проводятся народные сборы на нужды капелланов, а волонтеры, как и ранее, направят праздничные подарки защитникам Отечества.
"Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия благой вести о пришедшем в мире Господе. Кроме того, в нашей армии есть военные священники, и, думаю, что там, где это будет возможно, они разделят радость о родившемся Спасителе с солдатами и офицерами", – заключил Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре сообщал, что одномоментно от 15 до 25 штатных военных священников РПЦ находятся на фронте в командировках, а всего в зоне спецоперации побывали около 90 штатных военных священников.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
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