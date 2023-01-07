https://ria.ru/20230107/rpts-1843333677.html

В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте

В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте - РИА Новости, 07.01.2023

В РПЦ заявили о нехватке военных священников на фронте

Счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T07:39

2023-01-07T07:39

2023-01-07T13:24

религия

владимир легойда

московский патриархат

русская православная церковь

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – сказал Легойда. Он отметил, что нередко проводятся народные сборы на нужды капелланов, а волонтеры, как и ранее, направят праздничные подарки защитникам Отечества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре сообщал, что одномоментно от 15 до 25 штатных военных священников РПЦ находятся на фронте в командировках, а всего в зоне спецоперации побывали около 90 штатных военных священников. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html

https://ria.ru/20230107/rpts-1843332617.html

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владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь, россия, безопасность