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Государство поддержало миротворческий настрой РПЦ, заявил Легойда - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/rpts-1843332617.html
Государство поддержало миротворческий настрой РПЦ, заявил Легойда
Государство поддержало миротворческий настрой РПЦ, заявил Легойда - РИА Новости, 07.01.2023
Государство поддержало миротворческий настрой РПЦ, заявил Легойда
Российское государство поддержало миротворческий настрой Русской православной церкви, но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:19
2023-01-07T07:19
религия
владимир легойда
владимир путин
россия
украина
москва
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российское государство поддержало миротворческий настрой Русской православной церкви, но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон, сказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Предстоятель Русской церкви, следуя древней традиции, предложил установить перемирие в день Сочельника и Рождества, что позволило бы людям в мире и безопасности посетить праздничные службы. Еще раз Церковь засвидетельствовала свой миротворческий настрой и была поддержана российским государством. Но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон", – сказал Легойда. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Глава синодального отдела подчеркнул, что Синод Русской церкви выразил поддержку чадам канонической Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, властей и националистов, но, вместе с тем, с сожалением указал на то, что в ряде епархий прекращено поминовение патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям. "Патриарх также неоднократно призывал молиться за блаженнейшего митрополита Онуфрия, а выступая на епархиальном собрании г. Москвы, предупредил, что неосмотрительные и самоуверенные слова и ситуации в Украинской церкви могут еще более повредить единству нашей Церкви, нанести новые раны тем, кому и без того тяжко, усугубить страдания наших братьев и сестёр во Христе", – добавил Легойда.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843326455.html
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владимир легойда, владимир путин, россия, украина, москва, русская православная церковь, московский патриархат, украинская православная церковь, рождество христово, в мире
Религия, Владимир Легойда, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Рождество Христово, В мире
07:19 07.01.2023
 
Государство поддержало миротворческий настрой РПЦ, заявил Легойда

Легойда: государство поддержало миротворческий настрой Русской православной церкви

© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российское государство поддержало миротворческий настрой Русской православной церкви, но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон, сказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Предстоятель Русской церкви, следуя древней традиции, предложил установить перемирие в день Сочельника и Рождества, что позволило бы людям в мире и безопасности посетить праздничные службы. Еще раз Церковь засвидетельствовала свой миротворческий настрой и была поддержана российским государством. Но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон", – сказал Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
02:36Религия
Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Глава синодального отдела подчеркнул, что Синод Русской церкви выразил поддержку чадам канонической Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, властей и националистов, но, вместе с тем, с сожалением указал на то, что в ряде епархий прекращено поминовение патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям.
"Патриарх также неоднократно призывал молиться за блаженнейшего митрополита Онуфрия, а выступая на епархиальном собрании г. Москвы, предупредил, что неосмотрительные и самоуверенные слова и ситуации в Украинской церкви могут еще более повредить единству нашей Церкви, нанести новые раны тем, кому и без того тяжко, усугубить страдания наших братьев и сестёр во Христе", – добавил Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
02:16Религия
Патриарх Кирилл назвал причины мировых конфликтов
 
РелигияВладимир ЛегойдаВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваРусская православная церковьМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьРождество ХристовоВ мире
 
 
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