Государство поддержало миротворческий настрой РПЦ, заявил Легойда
Легойда: государство поддержало миротворческий настрой Русской православной церкви
© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российское государство поддержало миротворческий настрой Русской православной церкви, но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон, сказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Предстоятель Русской церкви, следуя древней традиции, предложил установить перемирие в день Сочельника и Рождества, что позволило бы людям в мире и безопасности посетить праздничные службы. Еще раз Церковь засвидетельствовала свой миротворческий настрой и была поддержана российским государством. Но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон", – сказал Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Глава синодального отдела подчеркнул, что Синод Русской церкви выразил поддержку чадам канонической Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, властей и националистов, но, вместе с тем, с сожалением указал на то, что в ряде епархий прекращено поминовение патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям.
"Патриарх также неоднократно призывал молиться за блаженнейшего митрополита Онуфрия, а выступая на епархиальном собрании г. Москвы, предупредил, что неосмотрительные и самоуверенные слова и ситуации в Украинской церкви могут еще более повредить единству нашей Церкви, нанести новые раны тем, кому и без того тяжко, усугубить страдания наших братьев и сестёр во Христе", – добавил Легойда.