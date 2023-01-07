Мэр Собянин поздравил москвичей с Рождеством и пожелал им благополучия и счастья
Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.
На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.
На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.
Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.
В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.
На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.
В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.
На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.
Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.
Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.
Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.
Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.
Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.
Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.
День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.
На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.
На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.
В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.
В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.
На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.
В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.
На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.
Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.
На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.
В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.
На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.
Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.
Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.
Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.
День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.
На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.
В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.
На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.