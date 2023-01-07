Празднование Рождества в российских городах

В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.

На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.