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Празднование Рождества в российских городах - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843342179.html
Празднование Рождества в российских городах
Празднование Рождества в российских городах - РИА Новости, 07.01.2023
Празднование Рождества в российских городах
Православные христиане в городах России встретили Рождество Христово. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T10:47
2023-01-07T10:47
фото
религия
рождество христово
россия
русская православная церковь
православие
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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Православные христиане в городах России встретили Рождество Христово. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, рождество христово, россия, русская православная церковь, православие, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин
Фото, Религия, Рождество Христово, Россия, Русская православная церковь, Православие, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин
10:47 07.01.2023
 

Празднование Рождества в российских городах

Читать ria.ru в
Православные христиане в городах России встретили Рождество Христово. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.

На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
1 из 15

Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.

На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
3 из 15

Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Благовещенском соборе в московского Кремля
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Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

Верующие во время ночной Рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске
5 из 15

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

Верующие на рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
6 из 15

В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

Верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
7 из 15

Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.

На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.

Верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
8 из 15

В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.

На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

Верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
9 из 15

Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.

Рождественская литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
10 из 15

Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.

Верующая во время ночной Рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске
11 из 15

Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
12 из 15

День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
13 из 15

В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.

На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.

Священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе
14 из 15

В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.

На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.

Монахиня перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
15 из 15

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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