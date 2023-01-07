https://ria.ru/20230107/provokatsii-1843344654.html
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей - РИА Новости, 07.01.2023
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей
В большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций, сообщил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T09:45
2023-01-07T09:45
2023-01-07T13:23
владимир легойда
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
русская православная церковь
московский патриархат
русская православная церковь за границей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816404996_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_b3e386823ebbfee8d4d5dfc681b367d6.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций, сообщил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Приходы Русской православной церкви за рубежом не являются государственными учреждениями, как, например, посольства или консульства. Поэтому за их безопасность никто особой ответственности, кроме местной полиции, не несет. Никаких возможностей для какой-то особой защиты в большинстве стран нет и никогда не будет. Будем молиться, чтобы наши собратья по вере встретили Рождество в мире", – сказал Легойда. Он отметил, что в регионах, вошедших в состав России после референдума: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – состоятся традиционные богослужения, несмотря на то что церковная жизнь осложнена военными действиями. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1842157294.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816404996_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1b424a16164f852e7b7fbd68f8aadcec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир легойда, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, русская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь за границей
Владимир Легойда, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь за границей
09:45 07.01.2023 (обновлено: 13:23 07.01.2023)
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей
Владимир Легойда: в большинстве стран мало средств защитить приходы РПЦ от провокаций