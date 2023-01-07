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В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей - РИА Новости, 07.01.2023
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В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей - РИА Новости, 07.01.2023
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей
В большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций, сообщил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T09:45
2023-01-07T13:23
владимир легойда
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
русская православная церковь
московский патриархат
русская православная церковь за границей
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций, сообщил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Приходы Русской православной церкви за рубежом не являются государственными учреждениями, как, например, посольства или консульства. Поэтому за их безопасность никто особой ответственности, кроме местной полиции, не несет. Никаких возможностей для какой-то особой защиты в большинстве стран нет и никогда не будет. Будем молиться, чтобы наши собратья по вере встретили Рождество в мире", – сказал Легойда. Он отметил, что в регионах, вошедших в состав России после референдума: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – состоятся традиционные богослужения, несмотря на то что церковная жизнь осложнена военными действиями. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
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владимир легойда, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, русская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь за границей
Владимир Легойда, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь за границей
09:45 07.01.2023 (обновлено: 13:23 07.01.2023)
 
В РПЦ отметили нехватку средств для защиты приходов за границей

Владимир Легойда: в большинстве стран мало средств защитить приходы РПЦ от провокаций

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВерующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
Верующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Верующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций, сообщил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Приходы Русской православной церкви за рубежом не являются государственными учреждениями, как, например, посольства или консульства. Поэтому за их безопасность никто особой ответственности, кроме местной полиции, не несет. Никаких возможностей для какой-то особой защиты в большинстве стран нет и никогда не будет. Будем молиться, чтобы наши собратья по вере встретили Рождество в мире", – сказал Легойда.
Он отметил, что в регионах, вошедших в состав России после референдума: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – состоятся традиционные богослужения, несмотря на то что церковная жизнь осложнена военными действиями.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
Верующая у иконы Рождество Христово в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 01:13
Рождество Христово в Православной церкви
 
Владимир ЛегойдаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаРусская православная церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковь за границей
 
 
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