https://ria.ru/20230107/protoierey-1843364808.html

Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно

Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно

За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:38

2023-01-07T12:38

2023-01-07T15:44

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россия

московский патриархат

ракетные войска стратегического назначения

михаил васильев

владимир путин

олег артемов

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия 1"."Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить", — сказал он.По словам предстоятеля РПЦ, все священники, которые находятся в районе боевых действий, сознают, что могут стать легкой и вожделенной целью для украинских боевиков."Но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, — все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу", — заключил патриарх.Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН и советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он погиб 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Патриарх Кирилл совершил отпевание отца Михаила в храме Христа Спасителя. Похоронили его на территории храма Великомученицы Варвары в подмосковной Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент Владимир Путин присвоил протоиерею звание Героя России посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". За время спецоперации на Украине при исполнении пастырского долга погибли еще четыре священника: протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов, попавший под обстрел вместе с Васильевым и впоследствии скончавшийся от ран.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html

https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843361592.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московский патриархат, ракетные войска стратегического назначения, михаил васильев, владимир путин, олег артемов