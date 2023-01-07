Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230107/protoierey-1843364808.html
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно
За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:38
2023-01-07T15:44
религия
россия
московский патриархат
ракетные войска стратегического назначения
михаил васильев
владимир путин
олег артемов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195118_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_152301e40e31749bf3d8745b963e0783.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия 1"."Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить", — сказал он.По словам предстоятеля РПЦ, все священники, которые находятся в районе боевых действий, сознают, что могут стать легкой и вожделенной целью для украинских боевиков."Но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, — все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу", — заключил патриарх.Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН и советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он погиб 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Патриарх Кирилл совершил отпевание отца Михаила в храме Христа Спасителя. Похоронили его на территории храма Великомученицы Варвары в подмосковной Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент Владимир Путин присвоил протоиерею звание Героя России посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". За время спецоперации на Украине при исполнении пастырского долга погибли еще четыре священника: протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов, попавший под обстрел вместе с Васильевым и впоследствии скончавшийся от ран.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html
https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843361592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ead49dfcf900112001a6d578f393e21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московский патриархат, ракетные войска стратегического назначения, михаил васильев, владимир путин, олег артемов
Религия, Россия, Московский Патриархат, Ракетные войска стратегического назначения, Михаил Васильев, Владимир Путин, Олег Артемов
12:38 07.01.2023 (обновлено: 15:44 07.01.2023)
 
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно

Патриарх Кирилл: погибший в зоне спецоперации протоиерей Васильев был обстрелян специально

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПортрет погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева во время отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
Портрет погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева во время отпевания в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Портрет погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева во время отпевания в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия 1".
"Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить", — сказал он.
По словам предстоятеля РПЦ, все священники, которые находятся в районе боевых действий, сознают, что могут стать легкой и вожделенной целью для украинских боевиков.
"Но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, — все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу", — заключил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 01:47Религия
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл
Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН и советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он погиб 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
Патриарх Кирилл совершил отпевание отца Михаила в храме Христа Спасителя. Похоронили его на территории храма Великомученицы Варвары в подмосковной Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент Владимир Путин присвоил протоиерею звание Героя России посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
За время спецоперации на Украине при исполнении пастырского долга погибли еще четыре священника: протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов, попавший под обстрел вместе с Васильевым и впоследствии скончавшийся от ран.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 12:21Религия
Священник не может взять в руки оружие, заявил патриарх Кирилл
 
РелигияРоссияМосковский ПатриархатРакетные войска стратегического назначенияМихаил ВасильевВладимир ПутинОлег Артемов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала