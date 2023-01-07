https://ria.ru/20230107/protoierey-1843364808.html
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно
За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:38
2023-01-07T12:38
2023-01-07T15:44
религия
россия
московский патриархат
ракетные войска стратегического назначения
михаил васильев
владимир путин
олег артемов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия 1"."Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить", — сказал он.По словам предстоятеля РПЦ, все священники, которые находятся в районе боевых действий, сознают, что могут стать легкой и вожделенной целью для украинских боевиков."Но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, — все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу", — заключил патриарх.Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН и советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он погиб 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Патриарх Кирилл совершил отпевание отца Михаила в храме Христа Спасителя. Похоронили его на территории храма Великомученицы Варвары в подмосковной Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент Владимир Путин присвоил протоиерею звание Героя России посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". За время спецоперации на Украине при исполнении пастырского долга погибли еще четыре священника: протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов, попавший под обстрел вместе с Васильевым и впоследствии скончавшийся от ран.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html
https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843361592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский патриархат, ракетные войска стратегического назначения, михаил васильев, владимир путин, олег артемов
Религия, Россия, Московский Патриархат, Ракетные войска стратегического назначения, Михаил Васильев, Владимир Путин, Олег Артемов
12:38 07.01.2023 (обновлено: 15:44 07.01.2023)
Патриарх Кирилл: погибший протоиерей Васильев был обстрелян целенаправленно
Патриарх Кирилл: погибший в зоне спецоперации протоиерей Васильев был обстрелян специально
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в начале ноября на Украине, вели наблюдение, он был целью обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью
телеканалу "Россия 1".
"Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить", — сказал он.
По словам предстоятеля РПЦ, все священники, которые находятся в районе боевых действий, сознают, что могут стать легкой и вожделенной целью для украинских боевиков.
"Но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, — все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу", — заключил патриарх.
Протоиерей Михаил Васильев
был настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН
и советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он погиб 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
Патриарх Кирилл совершил отпевание отца Михаила в храме Христа Спасителя. Похоронили его на территории храма Великомученицы Варвары в подмосковной Власихе
, где он служил настоятелем в последнее время. Президент Владимир Путин присвоил протоиерею звание Героя России посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
За время спецоперации на Украине при исполнении пастырского долга погибли еще четыре священника: протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов, попавший под обстрел вместе с Васильевым и впоследствии скончавшийся от ран.