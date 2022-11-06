https://ria.ru/20221106/smert-1829503465.html

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации - РИА Новости, 06.11.2022

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:40

2022-11-06T17:40

2022-11-06T18:32

религия

русская православная церковь

ракетные войска стратегического назначения

религия

илья муромец

власиха

московская область (подмосковье)

косово

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации, сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем канале в Telegram."На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", - написал епископ.По информации сайта РПЦ, священник погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.Настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе Московской области, согласно данным сайта, родился в 1971 году. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и Академию Генштаба ВС РФ, был рукоположен в сан диакона 7 марта 1998 года, в священнический сан – 27 апреля 1998 года.Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец".Протоиерей был награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

власиха

московская область (подмосковье)

косово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, ракетные войска стратегического назначения, религия, илья муромец, власиха, московская область (подмосковье), косово, московский патриархат, московская патриархия