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Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации - РИА Новости, 06.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221106/smert-1829503465.html
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации - РИА Новости, 06.11.2022
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:40
2022-11-06T18:32
религия
русская православная церковь
ракетные войска стратегического назначения
религия
илья муромец
власиха
московская область (подмосковье)
косово
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации, сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем канале в Telegram."На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", - написал епископ.По информации сайта РПЦ, священник погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.Настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе Московской области, согласно данным сайта, родился в 1971 году. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и Академию Генштаба ВС РФ, был рукоположен в сан диакона 7 марта 1998 года, в священнический сан – 27 апреля 1998 года.Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец".Протоиерей был награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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русская православная церковь, ракетные войска стратегического назначения, религия, илья муромец, власиха, московская область (подмосковье), косово, московский патриархат, московская патриархия
Религия, Русская православная церковь, Ракетные войска стратегического назначения, Религия, Илья Муромец, Власиха, Московская область (Подмосковье), Косово, Московский Патриархат, Московская Патриархия
17:40 06.11.2022 (обновлено: 18:32 06.11.2022)
 
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПротоиерей Михаил Васильев
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Протоиерей Михаил Васильев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации, сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем канале в Telegram.
"На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", - написал епископ.
По информации сайта РПЦ, священник погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
Настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе Московской области, согласно данным сайта, родился в 1971 году. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и Академию Генштаба ВС РФ, был рукоположен в сан диакона 7 марта 1998 года, в священнический сан – 27 апреля 1998 года.
Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец".
Протоиерей был награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
РелигияРусская православная церковьРакетные войска стратегического назначенияРелигияИлья МуромецВласихаМосковская область (Подмосковье)КосовоМосковский ПатриархатМосковская Патриархия
 
 
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