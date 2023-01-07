https://ria.ru/20230107/prints-1843388354.html

"Нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II, пишут СМИ

"Нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023

"Нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II, пишут СМИ

Повторяющиеся "нападки" британского принца Гарри на королевскую семью могли пагубно сказаться на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II, сообщает газета... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:46

2023-01-07T15:46

2023-01-07T15:46

в мире

елизавета ii

меган маркл

филипп (король бельгии)

великобритания

шотландия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Повторяющиеся "нападки" британского принца Гарри на королевскую семью могли пагубно сказаться на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники, близкие к покойному монарху. Другой информированный источник заявил, что "абсолютно" не сомневается в том, что обвинения со стороны принца и его супруги Меган Маркл в адрес семьи повлияли на здоровье Елизаветы II. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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в мире, елизавета ii, меган маркл, филипп (король бельгии), великобритания, шотландия