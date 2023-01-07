https://ria.ru/20230107/pomosch-1843369984.html
В Финляндии готовят двенадцатый пакет военной помощи Украине
В Финляндии готовят двенадцатый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 07.01.2023
В Финляндии готовят двенадцатый пакет военной помощи Украине
Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, сообщил назначенный в четверг новый глава оборонного ведомства страны Микко Савола. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:33
2023-01-07T13:33
2023-01-07T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
сергей лавров
сергей шойгу
украина
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв - РИА Новости. Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, сообщил назначенный в четверг новый глава оборонного ведомства страны Микко Савола.О предыдущем, 11-м пакете военной помощи Украине стоимостью 28,8 миллиона евро министерство обороны Финляндии сообщало 20 декабря. "Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержание помощи готовится совместно с Силами обороны, при этом мы стараемся не подорвать собственную обороноспособность", - написал министр в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Финляндия, НАТО, Дмитрий Песков
В Финляндии готовят двенадцатый пакет военной помощи Украине
Минобороны: Финляндия готовит двенадцатый пакет военной помощи Украине