https://ria.ru/20230107/pogoda-1843371684.html
Москвичам пообещали потепление
Москвичам пообещали потепление - РИА Новости, 07.01.2023
Москвичам пообещали потепление
Потепление ожидается в Москве на первой рабочей неделе в этом году, температура к пятнице поднимется до минус 2 градусов, сообщил в своем Телеграм-канале... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:45
2023-01-07T13:45
2023-01-07T13:45
общество
москва
рождество христово
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве на первой рабочей неделе в этом году, температура к пятнице поднимется до минус 2 градусов, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что обширный антициклон, наполненный аномально холодными арктическими воздушными массами, продолжает свое движение по территории Европейской России, опускаясь все дальше к югу. "В такой ситуации предстоящая ночь на территории Русской равнины будет практически такой же морозной, как и ночь прошедшая, повышение температуры может составить лишь десятые доли градуса, однако тенденция на "потепление" уже наметилась. Уже днем в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем в субботу, температура составит минус 15-20 градусов", - написал Леус. Синоптик рассказал, что затем северные ветры в атмосфере постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные румбы и поступление холодного воздуха в регион прекратится. В ночь на понедельник термометры покажут минус 20−25 градусов, местами до минус 30 градусов, днём ожидается минус 14−19 градусов, что пока ещё существенно, на 12–13 градусов ниже климатической нормы. По словам Леуса, во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, который вызовет усиление ветра, небольшой снег и поднимет температуру в дневные часы до минус 7−12 градусов. Ветрено и снежно будет в регионе и в четверг, а температура вернётся в рамки климата, составив минус 4−9 градусов. Днём в пятницу вновь не избежать небольшого снега, а столбики термометров покажут минус 2−7 градусов, что уже немного теплее нормы. "Метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных Рождественских морозов с температурой ниже минус 25 градусов, следующие за ними, морозы Крещенские, бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее минус 8−13 градусов", - добавил Леус.
https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, рождество христово, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Рождество Христово, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали потепление
Синоптик Леус: потепление до минус двух градусов придет в Москву на следующей неделе
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Потепление ожидается в Москве на первой рабочей неделе в этом году, температура к пятнице поднимется до минус 2 градусов, сообщил в своем Телеграм-канале
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что обширный антициклон, наполненный аномально холодными арктическими воздушными массами, продолжает свое движение по территории Европейской России, опускаясь все дальше к югу.
"В такой ситуации предстоящая ночь на территории Русской равнины будет практически такой же морозной, как и ночь прошедшая, повышение температуры может составить лишь десятые доли градуса, однако тенденция на "потепление" уже наметилась. Уже днем в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем в субботу, температура составит минус 15-20 градусов", - написал Леус.
Синоптик рассказал, что затем северные ветры в атмосфере постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные румбы и поступление холодного воздуха в регион прекратится. В ночь на понедельник термометры покажут минус 20−25 градусов, местами до минус 30 градусов, днём ожидается минус 14−19 градусов, что пока ещё существенно, на 12–13 градусов ниже климатической нормы.
По словам Леуса, во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, который вызовет усиление ветра, небольшой снег и поднимет температуру в дневные часы до минус 7−12 градусов. Ветрено и снежно будет в регионе и в четверг, а температура вернётся в рамки климата, составив минус 4−9 градусов. Днём в пятницу вновь не избежать небольшого снега, а столбики термометров покажут минус 2−7 градусов, что уже немного теплее нормы.
"Метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных Рождественских морозов с температурой ниже минус 25 градусов, следующие за ними, морозы Крещенские, бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее минус 8−13 градусов", - добавил Леус.