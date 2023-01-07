https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843361592.html

Священник не может взять в руки оружие, заявил патриарх Кирилл

Священник не может взять в руки оружие, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023

Священник не может взять в руки оружие, заявил патриарх Кирилл

Священник во время боевых действий не может взять в руки оружие даже для самозащиты, поэтому его присутствие на фронте - это огромный риск, рассказал патриарх... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:21

2023-01-07T12:21

2023-01-07T12:40

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

религия

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Священник во время боевых действий не может взять в руки оружие даже для самозащиты, поэтому его присутствие на фронте - это огромный риск, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Священник не имеет права брать в руки оружие. Он не может даже сам себя защитить во время военных действий, то есть присутствие священника в Вооруженных силах во время военных действий — это огромный риск… Но я хотел бы еще сказать, что священник очень гуманизирует эту тяжелую, радикально-негативную сферу человеческого бытия. Священник в армии - это тот, кто может выслушать, помочь советом, вместе помолиться; тот, кто проводит очень большую работу с родственниками. Потому что чаще всего жены, матери, дети обращаются к духовенству за поддержкой, ведь люди очень переживают за своих родных, близких, за тех, кто может жизнь свою положить", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". В дореволюционной российской практике, подчеркнул он, полковой священник с крестом в руках начинал атаку и с первыми, кто выходил из окопов, шел навстречу врагу. "Священники чаще всего погибали, потому что это вожделенная цель для противника. Сегодня наши священники тоже поднимают дух и укрепляют веру наших воинов в зоне военных действий", – сказал патриарх.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия