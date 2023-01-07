https://ria.ru/20230107/otezd-1843337444.html

В РПЦ прокомментировали поведение россиян, уехавших из страны

В РПЦ прокомментировали поведение россиян, уехавших из страны - РИА Новости, 07.01.2023

В РПЦ прокомментировали поведение россиян, уехавших из страны

Попытки сделать из отъезда из России политическое шоу удручают, и ненависть к родине нельзя принять в качестве причины для него, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:44

2023-01-07T08:44

2023-01-07T08:44

религия

общество

россия

московский патриархат

владимир легойда

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Попытки сделать из отъезда из России политическое шоу удручают, и ненависть к родине нельзя принять в качестве причины для него, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, отметив, что не считает себя вправе судить уехавших. "Я лично не считаю себя вправе судить уехавших: вольному воля. Для отъезда могут быть разные причины, но одну из них точно никак не могу принять. Это – ненависть к своему Отечеству, соотечественникам. Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым "сувереном" или тем политическим мейнстримом, которые в сознании таких людей это место занимает", – сказал Легойда. При этом, добавил он, жертвенное служение воина всегда получало церковное благословение. "Пацифизм – это не религиозная догма, а политическая идеология, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей. Церковь никогда не ассоциировала себя ни с каким из политических течений, в том числе и с этим", – подчеркнул он. Священник, заключил Легойда, должен объединять людей, какой бы точки зрения они ни придерживались, в том числе на современную ситуацию. "Если же священник становится лидером в разделении своего прихода или церковной паствы в целом, то, видимо, его призвание быть не пастырем, а политиком. Это очень печально, особенно потому, что за каждым богослужением мы молимся о мире и прекращении братоубийственного разделения. Как молиться о мире во всем мире, если мы не можем даже на своем приходе примириться?" – подытожил глава синодального отдела. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, московский патриархат, владимир легойда