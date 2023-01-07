20:46 07.01.2023 (обновлено: 20:47 07.01.2023)
В Греции отвергли обвинения Анкары в "антитурецких" планах
АМНА: Греция отвергла обвинения Анкары в "антитурецких" планах
Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 7 янв – РИА Новости. Греция способствует безопасности в регионе, не пытается навязать политику свершившихся фактов и защищает свой суверенитет и свои суверенные права, заявили Афинскому агентству новостей АМНА дипломатические источники, комментируя высказывания турецких официальных лиц.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по Афинам" ракетами.
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"Греция способствует безопасности и стабильности в регионе, проводя внешнюю политику, основанную на нормах международного права и морского права, при полном соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций", - сказали дипломатические источники агентству АМНА.
"Греция никогда не пыталась и не пытается навязать свершившийся факт. Наоборот, она осуждает все формы экспансионизма и ревизионизма и в контексте добрососедских отношений решает нерешенные вопросы со своими соседями, такими как Италия и Египет, путем неукоснительного применения норм международного права и права моря... Мы продолжаем защищать наш суверенитет и наши суверенные права", - добавили диписточники.
Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Анкаре выход в международные воды.
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