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В Греции отвергли обвинения Анкары в "антитурецких" планах - РИА Новости, 07.01.2023
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В Греции отвергли обвинения Анкары в "антитурецких" планах
В Греции отвергли обвинения Анкары в "антитурецких" планах - РИА Новости, 07.01.2023
В Греции отвергли обвинения Анкары в "антитурецких" планах
Греция способствует безопасности в регионе, не пытается навязать политику свершившихся фактов и защищает свой суверенитет и свои суверенные права, заявили... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:46
2023-01-07T20:47
в мире
реджеп тайип эрдоган
греция
турция
анкара (провинция)
оон
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АФИНЫ, 7 янв – РИА Новости. Греция способствует безопасности в регионе, не пытается навязать политику свершившихся фактов и защищает свой суверенитет и свои суверенные права, заявили Афинскому агентству новостей АМНА дипломатические источники, комментируя высказывания турецких официальных лиц. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по Афинам" ракетами. "Греция способствует безопасности и стабильности в регионе, проводя внешнюю политику, основанную на нормах международного права и морского права, при полном соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций", - сказали дипломатические источники агентству АМНА. "Греция никогда не пыталась и не пытается навязать свершившийся факт. Наоборот, она осуждает все формы экспансионизма и ревизионизма и в контексте добрососедских отношений решает нерешенные вопросы со своими соседями, такими как Италия и Египет, путем неукоснительного применения норм международного права и права моря... Мы продолжаем защищать наш суверенитет и наши суверенные права", - добавили диписточники. Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Анкаре выход в международные воды.
https://ria.ru/20221230/posledstviya-1842479874.html
https://ria.ru/20221006/turtsiya-1821862630.html
греция
турция
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в мире, реджеп тайип эрдоган, греция, турция, анкара (провинция), оон
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Греция, Турция, Анкара (провинция), ООН
20:46 07.01.2023 (обновлено: 20:47 07.01.2023)
 
В Греции отвергли обвинения Анкары в "антитурецких" планах

АМНА: Греция отвергла обвинения Анкары в "антитурецких" планах

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 янв – РИА Новости. Греция способствует безопасности в регионе, не пытается навязать политику свершившихся фактов и защищает свой суверенитет и свои суверенные права, заявили Афинскому агентству новостей АМНА дипломатические источники, комментируя высказывания турецких официальных лиц.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по Афинам" ракетами.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 14:51
Турция предупредила Грецию о последствиях из-за действий в Эгейском море
"Греция способствует безопасности и стабильности в регионе, проводя внешнюю политику, основанную на нормах международного права и морского права, при полном соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций", - сказали дипломатические источники агентству АМНА.
"Греция никогда не пыталась и не пытается навязать свершившийся факт. Наоборот, она осуждает все формы экспансионизма и ревизионизма и в контексте добрососедских отношений решает нерешенные вопросы со своими соседями, такими как Италия и Египет, путем неукоснительного применения норм международного права и права моря... Мы продолжаем защищать наш суверенитет и наши суверенные права", - добавили диписточники.
Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Анкаре выход в международные воды.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганГрецияТурцияАнкара (провинция)ООН
 
 
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