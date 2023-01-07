https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

Немцев готовят к боям под Берлином

Немцев готовят к боям под Берлином - РИА Новости, 07.01.2023

Немцев готовят к боям под Берлином

Европа все еще верит в победу Украины и надеется победить Россию на поле боя. Германия все-таки решилась поставить Украине тяжелые вооружения, как ни пытался... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:00

2023-01-07T10:22

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олаф шольц

андрей мельников

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нато

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Европа все еще верит в победу Украины и надеется победить Россию на поле боя. Германия все-таки решилась поставить Украине тяжелые вооружения, как ни пытался Олаф Шольц затянуть решение вопроса. Берлин уже давно убеждали в необходимости дать Киеву "настоящее оружие", но немецкие власти говорили, что не будут действовать сепаратно от союзников по НАТО, имея в виду в первую очередь Францию. Поэтому решение Парижа о передаче Украине легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров Bastion загнало кабинет Шольца в угол. Дальше тянуть было уже невозможно, и Берлин объявил о намерении поставить Украине 40 БМП Marder.Реакция Киева была очень показательной: там назвали это "правильным, но очень запоздалым решением", имеющим "горький привкус". Об этом сказал Андрей Мельник — тот самый бывший посол в Германии, занимающий теперь пост заместителя министра иностранных дел. "Первое нарушение табу", как он охарактеризовал поставки БМП, не должно быть последним — теперь ФРГ следует незамедлительно отгрузить на Украину всего и побольше:"Речь идет о всех доступных тяжелых вооружениях, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты".Понятно, что Мельник просто валяет дурака: у немцев нет баллистических ракет, хотя в свое время именно они их и изобрели. Но то было во времена Гитлера — хотя даже ФАУ-2 не смогла изменить ход войны. Как не смогут изменить его сейчас и поставки БМП Marder. Поэтому в Киеве ругаются на немцев и требуют танки Leopard 2:"Без этого типа танков Украине будет очень трудно вернуть себе дальнейшие территории", — пишет мэр Киева Кличко. Вера в "Леопардов" сильна в Киеве — украинские руководители уже давно хотят получить их от Берлина. И в Германии немало политиков, уверенных в том, что поставки танков приблизят победу Украины. Лидер ХДС Фридрих Мерц накануне Нового года заявил, что поддержка Украины боевыми танками и бронетранспортерами не затянула бы эту войну, а сократила:"Германии и другим европейским странам уже давно следовало поставить Украине БМП и танки западного образца".А о том, что будет, если немецкие танки не окажутся в степях Украины, предупредил в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов:"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру. Проводить социологические исследования, нужно нам давать танки или не нужно".То есть если вы не хотите, чтобы мы на ваших танках воевали с русскими у Днепра, то ждите Красную армию на Рейне и Майне. Об этом украинские лидеры говорят постоянно, пугая немцев, европейцев, да и Запад в целом. Запугивание русской угрозой — ключевой элемент всей украинской пропаганды: мы — форпост Запада, стоим на пути русских орд, дайте оружия и денег. То же самое говорят и поляки, но им эта роль куда привычней, потому что они ее исполняют уже много веков (с перерывом на времена соцлагеря). После начала спецоперации поляки отыгрываются на немцах и остальных европейцах: вот, смотрите, мы же вас предупреждали, что русские пойдут на Запад, а вы нам не верили, торговали с ними. Еще и дразнят немцев требованиями триллионных репараций за Вторую мировую (не вспоминая о полученных немецких землях), то есть ведут себя как наглый сумасшедший. Украинские власти подражают польским?Отчасти да, но в целом и Варшава, и Киев просто исполняют одинаковые роли в чужом спектакле. Пьесе "Азия против Европы, или Русская угроза Берлину и Парижу" уже не одна сотня лет, но ее англосаксонскому автору нет нужды утруждать себя написанием новых сюжетов — достаточно просто после очередного антракта прибавлять к ней новый акт. В этот раз, впрочем, вышла откровенная халтура: на роль "Европы" переманили вчерашнюю Россию, то есть Малороссию. Расчет на то, что зритель молод и неискушен? Да, но остались ведь еще и опытные зрители, помнящие не только прежние постановки, но даже и реальные события отнюдь не вчерашнего прошлого, — им-то каково все это смотреть? Ничего, никуда не денутся, купят билеты и сделают кассу, а если будут упираться и захотят остаться дома, напугаем их тем, что устроим спектакль прямо под их окнами.Вот откуда весь этот бред про "войну с русскими под Берлином" — нужно напугать немцев криками "Русские идут!" так сильно, чтобы они дали оружия и денег на англосаксонскую операцию по взаимоуничтожению русских на русской земле. Верят ли немцы в угрозу Европе? Нет, но деньги и БМП дают, дадут потом и танки.А потом будут удивляться последствиям: как же так, ведь наши танки должны были обезопасить Европу, а получилось ровно наоборот? Удивительная недальновидность и забывчивость для великой нации — ее можно, конечно, объяснить, повышенной внушаемостью, но русские имеют полное право не делать скидок на это.

https://ria.ru/20230106/postavki-1843282419.html

https://ria.ru/20230106/melnik-1843311265.html

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843274323.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

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авторы, олаф шольц, андрей мельников, фридрих мерц, берлин (город), киев, украина, нато, хдс/хсс