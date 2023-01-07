https://ria.ru/20230107/nato-1843349866.html
Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России
Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России - РИА Новости, 07.01.2023
Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России
Слова министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают, что России сегодня противостоит не столько Украина, сколько НАТО, сказала РИА Новости член... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T10:42
2023-01-07T10:42
2023-01-07T10:53
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Слова министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают, что России сегодня противостоит не столько Украина, сколько НАТО, сказала РИА Новости член думского комитета по международным делам Мария Бутина. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников. "Это просто признание факта, который был и есть, что России сегодня противостоит фактически не столько Украина, сколько НАТО", - сказала Бутина, комментируя слова Резникова. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, нато, алексей резников, мария бутина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Донбасс, НАТО, Алексей Резников, Мария Бутина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
10:42 07.01.2023 (обновлено: 10:53 07.01.2023)
Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России
Бутина: Резников подтвердил, что России противостоит не столько Украина, сколько НАТО