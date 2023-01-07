https://ria.ru/20230107/nato-1843349866.html

Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России

Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России - РИА Новости, 07.01.2023

Бутина прокомментировала слова Резникова о противостоянии НАТО России

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают, что России сегодня противостоит не столько Украина, сколько НАТО, сказала РИА Новости член... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T10:42

2023-01-07T10:42

2023-01-07T10:53

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алексей резников

мария бутина

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Слова министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают, что России сегодня противостоит не столько Украина, сколько НАТО, сказала РИА Новости член думского комитета по международным делам Мария Бутина. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников. "Это просто признание факта, который был и есть, что России сегодня противостоит фактически не столько Украина, сколько НАТО", - сказала Бутина, комментируя слова Резникова. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, нато, алексей резников, мария бутина, владимир путин