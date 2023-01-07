https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html

"Двери закрываются". НАТО встречает новый год в состоянии глубокого раскола

"Двери закрываются". НАТО встречает новый год в состоянии глубокого раскола - РИА Новости, 07.01.2023

"Двери закрываются". НАТО встречает новый год в состоянии глубокого раскола

В Североатлантическом блоке, чья активность у российских рубежей частично и спровоцировала украинский кризис, нарастают внутренние противоречия. О том, что ждет РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:13

энтони блинкен

саули ниинисте

йенс столтенберг

сша

украина

турция

нато

евросоюз

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Североатлантическом блоке, чья активность у российских рубежей частично и спровоцировала украинский кризис, нарастают внутренние противоречия. О том, что ждет НАТО в 2023-м, — в материале РИА Новости.Несостоявшееся скандинавское расширениеЕще в 2021-м шведы и финны не стремились в военный альянс. Людей вполне устраивало, что их страны де-факто и так в НАТО — на уровне обмена информацией, совместных военных учений.По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, ситуацию изменила российская спецоперация на Украине. Теперь более 70 процентов финнов (как и шведов) однозначно за присоединение к блоку.В НАТО давно их ждали. И Швеция, и Финляндия обладают сильной экономикой, "дотационными" не станут, а границы альянса раздвинут.Когда весной стало известно, что Стокгольм и Хельсинки синхронно подадут заявки на вступление, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал: "Примем с распростертыми объятиями".Но процесс затормозила Турция. Для расширения блока необходим консенсус всех 30 участников, а Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки свои условия.Террористы и самолеты для ЭрдоганаТурция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку курдских организаций, которые считает террористическими. К слову, многие страны ЕС на национальном уровне солидарны с этим. В то же время в Швеции курды достаточно влиятельны и даже представлены в органах власти.По условиям трехстороннего меморандума шведы и финны обязались выслать курдских деятелей. В списке Анкары больше 70 человек. Пока же депортировали менее десяти.Турция использует проблему расширения НАТО и в рамках двусторонних отношений с США.Для Вашингтона Анкара — непростой союзник. Обладающая второй по мощи армией в альянсе и контролирующая черноморские проливы Турция активно давит на партнеров.В частности, чтобы вернуться в программу разработки и производства истребителей пятого поколения F-35, из которой Анкару исключили после покупки российских ЗРС С-400.Пока подвижек в этом вопросе нет, но американцы сделали своего рода жест доброй воли — в оборонном бюджете разморозили заблокированные ранее поставки истребителей F-16. Вероятно, если дело дойдет и до F-35, Анкара даст зеленый свет скандинавам.Гарантии безопасностиГоссекретарь США Энтони Блинкен, выступая в середине декабря перед журналистами, заверил: Соединенные Штаты "вскоре смогут назвать Швецию и Финляндию союзниками по НАТО".Глава американской дипломатии попытался отделить требования Анкары от проблемы расширения альянса. "Это не двусторонний вопрос между Соединенными Штатами и Турцией. И не превратится в таковой", — подчеркнул он, добавив, что Финляндия и Швеция провели продуктивный диалог с Эрдоганом.Пока же США попытались "скрасить ожидание". В мае глава шведского МИД Анн Линде по итогам встречи с Блинкеном сообщила, что Вашингтон предоставил Стокгольму гарантии безопасности. В чем они заключаются — неясно. Весьма вероятно, что это просто громкие слова.До полноценного вступления в блок ключевая пятая статья устава НАТО — о взаимной обороне — на Швецию и Финляндию не распространятся. А США не спешат непосредственно ввязываться в конфликты "подопечных". И это убедительно демонстрирует пример Украины.Политика невмешательстваКиевский режим твердит, что Украину вот-вот примут в НАТО. Американцы, как известно, их горячо поддерживают, а они — главные в альянсе (ведь даже все основные документы хранятся в Вашингтоне). Но единства на этот счет среди союзников нет. Так, сомневаются Турция, для которой важны отношения с Россией, Венгрия, имеющая ряд претензий к Киеву по Закарпатью.США же активно пиарят политику "открытых дверей". Но в этом случае мешают внутриполитические соображения. Несмотря на масштабные поставки вооружений, Белый дом неоднократно заявлял: американские солдаты официально на украинской земле сражаться не станут.Придерживаясь этого принципа, Байден решает несколько задач. Первая — внешняя, имиджевая. Он не просто демонстрирует готовность помогать Украине, но и намекает на компромисс с Россией. Вторая цель — внутренний электорат. Не оправившиеся от последствий пандемии, страдающие от растущей инфляции американцы, пусть и сочувствуют украинцам, воевать в далекой стране не хотят.И это очень расстраивает Владимира Зеленского. "Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, что Украину возьмут в НАТО, я не вижу", — возмущался он еще в марте. А позднее, как сообщают источники, Байден даже повышал на него голос, поскольку тот слишком много жаловался.В июле 2023-го НАТО предстоит выбрать нового генсека. Кандидата на должность, которую многие считают формальной, должны согласовать все члены альянса — действующие и потенциальные. И к смене руководства блок пришел с серьезными противоречиями, дискредитировав даже собственную "политику открытых дверей".

https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html

https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html

https://ria.ru/20220818/nato-1810620977.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774120704.html

https://ria.ru/20221121/nato-1833214773.html

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