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Патриарх Кирилл назвал русских и украинцев единым народом

Патриарх Кирилл назвал русских и украинцев единым народом - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл назвал русских и украинцев единым народом

Русские и украинцы являются единым народом, Церковь должна делать все для того, чтобы они не стали врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:34

2023-01-07T12:34

2023-01-07T12:40

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украина

черное море

россия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Русские и украинцы являются единым народом, Церковь должна делать все для того, чтобы они не стали врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл "Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". На Украине, считает он, пытаются создать цивилизационную предпосылку для разделения людей, и вопрос заключается в том, насколько удастся довести ее до глубин народной жизни. "Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев русский народ, россияне стали другим народом. От того, насколько "успешной" будет вся эта деятельность, направленная на создание пропасти между двумя частями одного народа, зависит, конечно, и будущее. Но Церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами", – заключил он.

украина

черное море

россия

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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, черное море, россия, русская православная церковь